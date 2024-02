Pacienti so zriedkavým ochorením narážajú na množstvo bariér

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pacienti so zriedkavým ochorením neustále vo svojom živote narážajú na množstvo bariér. Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb na to upozornila Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH). Poukázala na to, že bariéry pretrvávajú v diagnostike, liečbe, sociálnom systéme aj integrácii do spoločnosti.