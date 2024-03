Sklerózou multiplex trpia častejšie ženy: Aký je dôvod?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skleróza multiplex častejšie postihuje ženy ako mužov. Predpokladá sa, že by za to mohli zodpovedať pohlavné hormóny. Uviedla to predsedníčka sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti Marianna Vitková. Urobila tak na tohtotýždňovej konferencii venovanej ochoreniu.