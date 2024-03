Prudký nárast prípadov nebezpečnej choroby: Ohrozuje najmä životy detí! Hygienici ukázali čísla

(Zdroj: Getty Images)

Viaceré európske krajiny hlásia mimoriadne vysoký nárast počtu prípadov čierneho kašľa. Dôvodom môžu byť podľa odborníkov najmä protipandemické opatrenia, kedy bol výskyt nielen čierneho kašľa, ale aj iných respiračných ochorení nízky, čo nárast v súčasnosti iba zvýraznilo.

V Českej republike od začiatku roka evidujú 1666 prípadov, v 9. kalendárnom týždni pribudlo 449 nových prípadov. Podobnú situáciu hlásia podľa Úradu verejného zdravotníctva aj z iných európskych krajín, ako napríklad v Dánsku, Chorvátsku či Belgicku.

V Európe, ale aj na Slovensku pribúdajú prípady čierneho kašľa

Na Slovensku bolo zaznamenaných 123 prípadov za 2 mesiace

Na Slovensku je od začiatku roka 2024 hlásených spolu 123 prípadov ochorenia (do 29.2.2024), ktoré sa evidujú v Epidemiologickom informačnom systéme. Chorobnosť je tak aktuálne na úrovni 2,27/100 000 obyvateľov, informuje Úrad verejného zdravotníctva. Výskyt je hlásený na celom území Slovenska, s najvyššou chorobnosťou najmä u malých detí.

Práve tie sú v ohrození života, ak má u nich ochorenie závažný priebeh. Ide najmä o „neočkované, alebo nekompletne očkované deti v prvom roku života. Najčastejšími komplikáciami sú zápal pľúc a zápal mozgu,“ uviedol ÚVZ SR. Ako prevencia je najúčinnejšie očkovanie, ktoré je pre deti povinné a hradené z verejného zdravotného poistenia. Na ochranu detí do prvého roku života odporúčajú očkovanie aj tehotným ženám, práve to môže ochrániť dieťa po narodení až do momentu, kým bude zaočkované. Pri dlhodobo trvajúcom kašli odporúča ÚVZ zvážiť vyšetrenie na čierny kašeľ a zahájiť liečbu.