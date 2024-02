Analytici naložili bývalej vláde! Kde má teraz na toto štát brať peniaze? Čierne scenáre a zlé správy pre dôchodcov

Rodičovské príspevky sú ovenčené kontroverznými rozhodnutiami: V rodine môžu narobiť poriadnu paseku! (Zdroj: Getty Images, Topky)

BRATISLAVA – Vďaka legislatívnym zmenám predošlej vlády požiadalo o predčasný odchod do dôchodku v poslednej dobe rekordné množstvo ľudí. Pre našu ekonomiku to znamená menej pracovnej sily, menej peňazí zaplatených do štátnej kasy na odvodoch a zároveň viac finančných prostriedkov, ktoré musia byť vyčlenené na vyplatenia dôchodkov. Štát sa tak dostal do ťažkej situácie.

V období, keď potrebuje Slovensko, náš priemysel a služby každú pracovitú ruku, odchádza do predčasného dôchodku rekordné množstvo seniorov. Táto kombinácia je však presným opakom toho, čo by sme pri konsolidácii štátnych financií potrebovali, a to zvýšenie odvodov od pracujúcich ľudí a ich zamestnávateľov a konsolidáciu výdavkov Sociálnej poisťovne.

Na tento vzniknutý problém a jeho možné dopady sa pozreli analytici z projektu Dáta bez pátosu. Tí poukázali, že iba v januári Sociálna poisťovňa spracovala a vymerala dôchodok zhruba 5-tisíc dôchodcom. To je 5-krát viac ako minulý rok v rovnakom čase a o 4-tisíc viac, ako je normálny mesačný priemer. „Za celý rok 2022 bol predčasný dôchodok priznaný 13 -tisíc seniorom. Za celý rok 2023 to bolo 18-tisíc priznaných dôchodkov. V roku 2023 ale požiadalo o vymeranie a tiež priznanie predčasného dôchodku takmer 50-tisíc seniorov,“ uviedli. Čísla tiež hovoria, že zatiaľ čo v januári 2022 bolo vyplácaných 11-tisíc predčasných dôchodkov, v januári 2023 ich bolo už 12-tisíc a teraz v 2024 je ich až 17-tisíc.

Okrem toho sa mení aj výška dôchodkov, a to smerom nahor. Priemerná výška v januári 2022 bola 505 eur, teraz je to už 735 eur, čo predstavuje nárast o 230 eur. Novo priznávané predčasné starobné dôchodky v decembri 2023 mali dokonca výšku 755 eur. „Samozrejme, že si každý zaslúži slušný dôchodok a vtedy, keď sa na to cíti a keď na to štát má. Situácia so seniormi bola ešte minulý rok taká, že veľká väčšina tých, ktorí už dnes podali výpoveď, dali si žiadosť a aj dostanú vyrozumenie, že majú nárok na 13 predčasných dôchodkov za rok, pracovala,“ uviedli analytici.

Novopečení predčasní dôchodcovia okrem toho doteraz platili odvody do Sociálnej poisťovne a podľa čísiel to bolo z veľmi slušného príjmu, ktorý poberali. Teraz už nebudú odvádzať nič, naopak, zo systému budú čerpať. „Pri počte 4-tisíc priznaných za január je to rozdiel do mínusu 5 miliónov eur mesačne. Treba to vynásobiť 12-timi mesiacmi a dostaneme 70 miliónov. Ešte to treba vynásobiť asi desiatimi, aby sme ´spracovali´ všetky ´naviac´ zažiadané predčasné starobné dôchodky. Dostaneme sumu 700 miliónov eur ročne,“ vypočítali, koľko finančných prostriedkov to bude stáť. „V januári 2022 boli výdavky na predčasné starobné dôchodky 7 miliónov eur. V januári 2024 to bolo 24 miliónov eur. Pôjde to rýchlo a skončí to na 70 miliónoch mesačne,“ poznamenali.

Kto za to môže?

Analytici v žiadnom prípade negatívne nenazerajú na samotných dôchodcov, ktorí možnosť predčasného dôchodku využili, keď sa im naskytla. Ostrej kritike však podrobili tvorcov týchto zmien – konkrétne vtedajšieho ministra práce Milana Krajniaka, ministra financií Igora Matoviča a predsedu vlády Eduarda Hegera. Nikto z nich nebol podľa analytikov schopný pozrieť sa na možnosť takýchto dopadov na verejné financie. „Pôsobenie týchto troch ministrov má na verejné financie nedozierne následky. Ešte horšie dopady má na priemysel, sektor služieb, ale aj na štátnu správu, kde všetci schopní, vzdelaní a pracovití seniori chýbajú. Nemá ich kto nahradiť a nemá kto skúsenosti odovzdať nasledovníkom. Áno: niektorí nechýbajú, ale mnohí chýbajú zúfalo. Spýtajte sa podnikateľov z okolia, alebo si prečítajte o starostiach podnikateľských zväzov,“ odkázali.

Vzhľadom na vysoký nárok a minimálny rozdiel oproti riadnemu dôchodku sa pritom dá očakávať, že aj tento rok každý mesiac väčšina z asi 5-tisíc pracujúcich seniorov radšej požiada o predčasný dôchodok, namiesto toho, aby ešte dva roky pracovali a odvádzali odvody.

Kde na to zoberieme?

Toto všetko sa výrazne prejaví na stave štátnej kasy. V januári mala Sociálna poisťovňa medziročne vyššie výdavky na dôchodky o 18 percent. Diera v jej rozpočte je pritom podľa analytikov takmer 2 miliardy ročne a tie hradí štát transferom zo štátneho rozpočtu. Tento rok je to 1,6 miliardy eur. V roku 2022 to bolo 100 miliónov eur. „Tie peniaze si požičiavame a to za 4 percentá ročne. Je to fiškálny stimul, ale HDP pôjde hore o 1-2 percentá. Je to šialené a volá sa to deficitná špirála. Nedá sa to, samozrejme, dlhodobo udržať. A preto s tým bude treba niečo urobiť. Čím neskôr, tým to bude drahšie,“ tvrdia.

„Takýmto vývojom si prešli mnohé ekonomiky a áno, aj Grécko. Všetky to museli vyriešiť. Niektorým sa to nepodarilo a dopad na stav ich verejných financií bol dlhodobo neblahý, náklady vysoké a vyhliadky mizerné. To čaká aj slovenský dôchodkový systém, ktorý je už dnes neudržateľný: priebežne ho treba dotovať 2 miliardami eur: neblahý stav, vysoké výdavky a deficity, mizerné vyhliadky,“ hrozia.

Čo s tým teda robiť? Zjednodušene sa dá povedať, že dôchodkový vek bude musieť byť razantne zvýšený, súčasné dôchodky budú veľmi pravdepodobne zmrazené, valorizácie symbolické a nové dôchodky budú v ďaleko nižšej výške ako je to teraz. Analytici hovoria aj o opatrení, ktoré sa bude týkať zrušenia možnosti ísť do predčasného dôchodku v jeho aktuálne vymeriavanom základe. Trinásty dôchodok možno nebude vyplácaný vôbec a ak áno, tak len symbolický. Takéto nepopulárne opatrenia by nám mohla nariadiť Európska únia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond. „Či to musíme akceptovať? Nie, nemusíme. Socialisti nemusia nič, míňajú cudzie peniaze, až do vyčerpania. V Grécku trvalo 7-9 rokov, kým občania poslali socialistov do horúcich pekiel a v 2019 si zvolili reformátorov, pričom v 2023 im dali dôveru opakovane. U nás to posuňte o 10 rokov: 2029 a 2033,“ poznamenali.

Bude to mať však svoje dopady. „To už väčšina súčasných seniorov bude potrebovať solídnu a urgentnú zdravotnú starostlivosť. Na tú ale nebude. Lebo dnes pre seniorov nestaviame nemocnice, nevzdelávame lekárov a sestry a nekupujeme im sanitky a nerekonštruujeme cesty, aby sa tie nové sanitky po opravených cestách so seniorom dostali do modernej nemocnice s dostatkom personálu,“ uviedli jeden z príkladov.