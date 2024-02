Trinásty dôchodok nemusí dostať tento rok každý: Táto jedna ZMENA vás oň môže pripraviť!

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

Trinásty dôchodok bude v tomto roku oveľa štedrejší ako v predošlých rokoch. „Starobný 13. dôchodok bude vo výške 606,30 Eur. Každý jeden starobný dôchodca dostane pred Vianocami 13. dôchodok v tejto výške“, potvrdil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Predčasní penzisti by zase mali mať nárok na vyše 635 eur.

(Zdroj: Getty Images)

Aj teraz platí, že na jeho získanie musí najprv každý splniť stanovené podmienky. Najzásadnejšou z nich je mať nárok na výplatu dôchodku v rovnakom mesiaci, v ktorom sa trinásta penzia vypláca. Vláda však schválila, že ak to bude potrebné, 13. dôchodok môžu vyplatiť aj predčasne a nie len na konci roka.

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Rovnako patrí 13. dôchodok aj výsluhovým dôchodcom, teda bývalým príslušníkom bezpečnostných zložiek štátu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak by bola priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky by mali poberatelia dostať len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.

(Zdroj: SP, Topky)

Keď bude niekto dostávať viac dávok naraz, do úvahy sa zoberie priemerná suma dôchodku, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ľuďom, ktorí poberajú sociálny dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, sa suma trinásteho dôchodku určí rovnako ako invalidným penzistom s poklesom schopnosti pracovať nad 70 percent. V tomto roku by mali dostať takmer 494 eur.

Môže sa stať, že 13. dôchodok tento rok nedostanú všetci

Ako však upozorňuje Finsider, v skutočnosti sa môže stať, že trinásty dôchodok všetci tohtoroční penzisti nedostanú. Ako sme spomínali, ministerstvo práce totiž do zákona vložilo aj možnosť skoršieho vyplatenia trinástej penzie. Penzisti by ju mohli dostať skôr ako v decembri napríklad vtedy, ak by nastal rýchly rast cien. Keby došlo k takej situácii, vláda môže vydať nariadenie a penzistom vyplatiť časť trinásteho dôchodku v akomkoľvek inom mesiaci.

(Zdroj: Getty Images)

Aj vtedy bude platiť, či má penzista v danom mesiaci nárok na dôchodok. Napríklad ak by sa vláda rozhodla vyplatiť časť trinásteho dôchodku v máji, dostali by ho len tí, ktorí budú mať v tento mesiac nárok na penziu. V prípade, že by niekomu vznikol nárok na dôchodok neskôr v tomto roku, tieto peniaze by už nedostal, uvádza Finsider.

13. dôchodok vyplatia automaticky

Rezort práce uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú o 100 miliónov eur vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom vzrásť na 978 miliónov eur v roku 2026 a na 1,033 miliardy eur v roku 2027.

Po novom už Sociálna poisťovňa nebude o nároku na 13. dôchodok posielať písomné rozhodnutie. Vyplatí ho automaticky. Ak návrh novely zákona prejde celým legislatívnym procesom, začne platiť v júli tohto roka.