AKTUÁLNE Ministerstvo navrhuje zakázať mobily na základných školách

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) by sa mohli zakázať mobilné telefóny. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť. Avizoval to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).