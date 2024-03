Čakajú školstvo revolučné zmeny? Maturitná skúška by sa mohla hodnotiť inak! Tieto návrhy sú na stole

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Roman Hanc)

BRATISLAVA - Rezort školstva plánuje zmeny v maturitnej skúške. Uvažuje aj o zavedení dvojúrovňovej maturity z niektorých predmetov. Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Zmeny pri maturitnej skúške žiada aj Študentská rada stredných škôl. Navrhla, že maturitná skúška by sa mohla hodnotiť aj na základe dlhodobého prospechu študentov. Uvítala by aj integrovanie otvorených úloh s dôrazom na kreatívne myslenie, realizovanie dlhodobej maturitnej práce či viacstupňovú maturitnú skúšku.

Myslím si, že všetky deti na Slovensku majú právo na lepšiu budúcnosť a lepšie vzdelanie, tvrdí Drucker

"V programovom vyhlásení vlády sú ako strednodobé priority plánované aj zmeny v maturitnej skúške, ktoré by kopírovali moderné trendy vo vzdelávaní a ciele kurikulárnej reformy," avizovali z rezortu školstva. V rámci týchto cieľov podľa ich slov premýšľajú aj zavedení dvojúrovňovej maturity z niektorých predmetov. Ako poznamenali, námety na zmeny prejdú konzultáciou a odbornou prípravou v rámci ministerstva. Budú tiež súčasťou odbornej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi.

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zámerom je zvýšenie medzinárodnej porovnateľnosti maturitných skúšok. Je to podľa MŠVVaM jeden z predpokladov zvyšovania kvality absolventov stredných škôl pre uplatnenie na trhu práce. Rovnako aj pre úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia či udržanie talentov na Slovensku.

Študenstká rada stredných škôl predstavila svoj návrh fungovania maturitnej skúšky

Maturitná skúška by sa mohla hodnotiť aj na základe dlhodobého prospechu študentov. Navrhuje to Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ). Uvítala by aj integrovanie otvorených úloh s dôrazom na kreatívne myslenie či realizovanie dlhodobej maturitnej práce.

"Tradičné hodnotenie často ignoruje dlhodobý vývoj študenta. Nový prístup by zahrnul hodnotenie na základe celkového úsilia a angažovanosti počas celého stredoškolského obdobia," uviedli zástupcovia ŠRSŠ. Zvýšenie kreatívneho elementu v maturitných testoch by zase podľa nich podporilo inovačné myslenie a riešenie skutočných problémov.

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Ako skonštatovali, študenti by mohli realizovať aj dlhodobú maturitnú prácu v poslednom ročníku. "Odprezentovanie a jej následná obhajoba by sa dali zrovnocenniť s ústnou odpoveďou alebo ju nahradiť, ktorá momentálne vyžaduje od študentov memorovanie faktov bez potreby zručnosti práce s nimi," avizovali.

Zástupcovia rady podobne ako rezort navrhujú implementovať viacstupňovú maturitnú skúšku. Študenti by si tak mohli vybrať požadovanú úroveň náročnosti a zamerania. Pomohlo by im to podľa ŠRSŠ s predmetmi, ktoré sú povinné, no zároveň nespadajú obsahom medzi predmety ich prioritného záujmu.