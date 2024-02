Zápas medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Sturm Graz si vyžiada viaceré opatrenia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - V súvislosti so zápasom ŠK Slovan Bratislava a SK Sturm Graz, ktorý sa má odohrať 22. februára na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi bezpečnostné i dopravné obmedzenia. Na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať aj štátna a mestská polícia. Zápas bol vyhlásený za rizikové podujatie. TASR o tom informovali z novomestského miestneho úradu.

V deň futbalového zápasu bude od 8.00 h do polnoci uzavretá Ulica Viktora Tegelhoffa, rovnako tak časť Kalinčiakovej ulice od administratívnej budovy Tower 5 po Bajkalskú ulicu. Prejazd danými ulicami tak nebude možný, ani využitie dočasných parkovacích miest na Kalinčiakovej medzi areálom školy a štadiónom. Od 17.00 h bude uzatvorené aj neďaleké detské ihrisko. Čiastočné obmedzenie sa dotkne aj Bajkalskej ulice, a to v úseku pred futbalovým štadiónom. Dopravný koridor v smere na Prístavný most bude krátkodobo zúžený.

"Keďže futbalový zápas je vyhlásený ako rizikové podujatie, organizátor realizuje v deň zápasu bezpečnostné opatrenia," zdôrazňuje mestská časť. Obyvateľov okolia futbalového štadióna, najmä obytného súboru Nová Doba, žiada, aby v deň zápasu neparkovali svoje autá na Ulici Viktora Tegelhoffa. Vozidlá odporúča preparkovať najneskôr v daný deň skoro ráno. Na parkovanie môžu využiť napríklad ulicu Za kasárňou. Obyvateľov žiadajú o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť, návštevníkov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. Futbalový zápas sa má začať o 21.00 h.