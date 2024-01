Kríza zažehnaná, KDH pôjde do protestov so zvyškom opozície: Kladú si však TIETO podmienky

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Jaroslav Novák, Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, Ramon Leško,)

BRATISLAVA – Prvé problémy v opozičnom raji sa ukázali už po pár koordinovaných protestoch. Progresívne Slovensko, KDH a SaS spolu s tisíckami ľudí už párkrát do ulíc vyšlo, len pred pár dňami to však celé vyzeralo na jedno veľké fiasko. Kameňom úrazu sa stal neochvejný postoj KDH, podľa ktorého sa témy protestov začali odchyľovať od pôvodného zámeru. Napriek nezhodám sa však kresťanskí demokrati podpísali aj pod nadchádzajúci štvrtkový protest. Kríza je tak, zdá sa, zažehnaná.

Podľa šéfa KDH Milana Majerského by sa protesty mali venovať najmä témam, ktoré hýbu Slovenskom. Keď sa tak podstata protestov presmeruje z témy rušenia špeciálnej prokuratúry či reformy trestných kodexov smerom k LGBTI+ otázkam alebo priamej podpore Ivana Korčovka, KDH by to vnímalo, ako problém.

„Ivan Korčok je prítomný na protestoch medzi ľuďmi. Dáva tak najavo, že mu záleží na spravodlivosti. Je to dobré. Na druhej strane, som jedným z tých politikov, ktorý povedal, že nesúhlasím, aby sa Ivan Korčok objavil na tribúnach pri protestoch,“ povedal v rozhovore pre Topky.

Na otázku, či na protestoch pribudnú aj ďalšie témy, odpovedal tiež jasne. „Ak by to tak malo byť, slušne poďakujeme a KDH z toho vycúva. Protesty sme organizovali kvôli spravodlivosti a hanebnej novele trestného zákona,“ vyjadril sa šéf kresťanských demokratov.

Napriek výhradám, ktoré KDH komunikovalo, sa strana podpísala aj pod nadchádzajúci, štvrtkový, protest. Na pódiách pred davmi protestujúcich ľudí tak vystúpia aj politici z radov kresťanských demokratov.

,,KDH od samého začiatku organizovania protestov tvrdo stálo za tým, že protesty sa jasne majú venovať téme rušenia ÚŠP a ohrozeniu bezpečnosti na Slovensku. Na tomto princípe trváme a máme od našich opozičných partnerov prísľub, že sa to nebude meniť. Na druhej strane treba priznať, že viacerí politici vládnej koalície, ako napríklad pán Danko, svojím správaním ľudí na protesty sami pozývajú,“ uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamanová.

Jadro problému však podľa KDH ostáva rovnaké. Pokiaľ budú opoziční partneri dodržiavať dohodnuté mantineli aj naďalej, KDH bude súčasťou protestov.

„Chceme pripomenúť, že konzervatívni a liberálni politici majú v mnohých témach rozdielne názory, no vo veci potierania korupcie a postihovania majetkových trestných činov vnímame celospoločenskú zhodu. Všetkým by malo záležať na tom, aby boli kriminálnici spravodlivo potrestaní a poškodeným bola škoda nahradená,“ dodala Halamanová.