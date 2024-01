Pri reedukačných centrách musíme prijať opatrenia, nie hľadať vinníka, uviedol Žilinka

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pre nedostatky v reedukačných centrách treba prijať opatrenia a nie hľadať vinníka. Na zasadnutí utorkového školského parlamentného výboru na to poukázal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Výbor uznesením zaviazal ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby do konca apríla predložil ďalšiu informáciu o opatreniach na riešenie nedostatkov v centrách.

"Nie je našou úlohou hľadať vinníka, kto za tých 30 rokov za to môže, ale musíme prijať opatrenia. Momentálne, teda operatívne, ktoré sa dajú vykonať v krátkej dobe, a opatrenia dlhodobé, systematicko-koncepčné," povedal Žilinka. Podotkol, že aj na to bola ministrom školstva zriadená pracovná skupina, ktorá v pondelok (22. 1.) prvý raz zasadla.

VIDEO

Maroš Žilinka po Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Drucker školskému výboru predložil informáciu o stave v reedukačných centrách aj s návrhom opatrení na riešenie zistených nedostatkov. Opatrenia rozdelil na okamžité, ktoré možno odstraňovať ihneď, krátkodobé, ktoré sú splniteľné v horizonte 12 až 18 mesiacov, a dlhodobé. V prvom rade by sa chcel venovať špecializácii a prerozdeliť deti podľa individualizovaného reedukačného programu. "Aby sa nestretávali deti s rôznym typom opatrení," ozrejmil.

Hovoril s riaditeľmi všetkých reedukačných centier

Podotkol, že už hovoril s riaditeľmi všetkých reedukačných centier, v ktorých chce zároveň vykonať rozsiahly monitoring a audit. "Berieme si všetky dáta aj z hľadiska personálu," ozrejmil. Aj na základe výsledkov chce minister určiť ďalší postup. "Verím, že do 30. apríla budeme mať za sebou veľa z okamžitých opatrení zrealizovaných a predstavíme koncept, ako ďalej," skonštatoval Drucker. To, pod aký rezort by mali centrá patriť, považuje aktuálne za sekundárnu otázku.

Progresívne Slovensko (PS) v tejto súvislosti podotklo, že okrem ministra školstva bude žiadať riešenie situácie aj od ministrov spravodlivosti a práce. "Keďže správa poukázala aj na zlyhania súdov a sociálnej kurately," uviedla poslankyňa Tina Gažovičová (PS) s tým, že do hľadania riešení musia byť prizvaní aj riaditelia a zamestnanci centier.