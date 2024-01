Andrej Danko chce meniť rokovací poriadok: Korčok ocenil prácu opozície

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Priniesol som návrh slovinského parlamentu, kde je desať minút v rozprave, päť minút ústnym prihláseniam a mnohé iné veci. To je moja predstava, lebo ináč sa nebude dať vládnuť," skonštatoval Danko. Zmeny by mal podľa neho navrhnúť predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD), je zvedavý na jeho postoj.

Podľa Korčoka si opozícia parlamentnými obštrukciami robí svoju prácu efektívne. "Stavia sa k tomu aj spôsobom sebe vlastným vládna koalícia, ktorá im už zamkla ústa. A teraz vidím, že pán Danko chce vložiť celé svoje úsilie a politický talent aj schopnosti, skúsenosti, aby to ešte aj systémovo zmenili," podotkol. Rokovanie Pellegriniho s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom k zmenám v trestnej politike Danka prekvapilo. Stojí za vládnym návrhom Trestného zákona. Avizovaný návrh úpravy od šéfa parlamentu nevidel.

Korčok sa zhoduje s vecnými výhradami odbornej verejnosti k novele Trestného zákona. Vyzval koalíciu, aby "zatiahla ručnú brzdu". Obáva sa škôd, ktoré zmeny podľa neho spôsobia. Uznesenie Európskeho parlamentu k smerom k Slovensku podľa neho popiera argumentáciu vlády, že má všetko odkonzultované v Bruseli. Danko dodal, že súčasnú vládu ani bruselské uznesenie nerozbije.

K téme Ukrajiny Danko povedal, že by nikdy nemala byť v Európskej únii

Mala by byť podľa neho nárazníkovou zónou. Apeluje na ukončenie konfliktu. Poukázal na riešenie na Cypre. Korčok oponoval, že celistvosť a nezávislosť Ukrajiny je v záujme Slovenska. Nepáči sa mu, že Ficova návšteva Ukrajiny nebude v Kyjeve.

Danko odmieta, že by si zranenie po svojej nehode vymyslel. Poprel tiež, že by sa vyhýbal polícii alebo dychovej skúške na alkohol. "Poškodil som semafor, škodu som zaplatil, polícia to vyšetruje a určite som jej dal maximálnu súčinnosť," vyhlásil. Podľa svojich slov je v kontakte aj so starostom bratislavskej Dúbravky.

Korčok považuje Dankovo správanie po nehode za zbabelé a arogantné. Namieste by bolo podľa neho vyvodiť politické dôsledky. V prezidentskej kandidatúre by prijal Korčok podporu hnutia Slovensko. Na protivládnych protestoch neplánuje vystupovať.