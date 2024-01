Tri slovenské banky chystajú veľkú odstávku: Ich služby budú niekoľko hodín úplne nedostupné!

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Zlodej vykráda banku na Kaštieľskej ulici v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Na odstávku spomínaných bánk upozornil portál tvnoviny.sk. ČSOB plánuje odstávku elektronických služieb od 00:01 hod. do 09:00 hod. Celkovo obmedzené budú tieto služby: Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking, webová stránka www.csob.sk a ČSOB API (PSD2). Odstávka je podľa banky nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb.

Pre pravidelnú kompletnú údržbu systémov uskutoční odstávku aj banka Raiffeisen. Uskutoční sa od 00:00 hod. do 02:00 hod. „V uvedenom čase nebudú dostupné služby Internet banking, platby na internete, overenie platieb prostredníctvom 3D secure, SMS a push notifikácie,“ píšu na svojom webe.

Do tretice plánuje odstávku aj Tatra banka. „Neustále pracujeme na skvalitňovaní našich služieb, čo si vyžaduje pravidelnú kompletnú údržbu našich systémov. Dňa 14. 01. 2024 sa preto v čase od 00:00 hod. do 02:00 hod. uskutoční plánovaná odstávka,“ upozornili. Klienti nebudú mať v danom čase prístup do služieb elektronického bankovníctva (Internet banking, Otvorené bankovníctvo a Business banking) a mobilných aplikácií (aplikácia Tatra banka, Tatra banka VIAMO). Dostupné nebudú ani platby na internete, služba TatraPay a overenia platieb prostredníctvom 3D secure.