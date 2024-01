Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadok služieb: TU nebude fungovať internet ani televízia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Spoločnosť Orange informovala svojich zákazníkov o plánovanom výpadku služieb, ktorý sa postupne dotkne celého Slovenska. Ako prvé ohlásili výpadok televízie a internetu, no postupne krátkodobo obmedzia aj hlasovú a dátovú sieť v súvislosti s plánovaným vypnutím 3G siete.

Plánované práce budú mať dopad na službu Orange Doma a výpadok televízie a internetu bude 26.1. v čase medzi 8:00 a 16:00 v lokalitách Spišské Bystré, Vydrník, Vikartovce, Betlanovce a Spišský Štiavnik. Spoločnosť informuje, že ak by klienti mali problém so službami aj po ukončení výpadku, je potrebné reštartovať ich zariadenia.

Výpadky hlasovej a dátovej siete v súvislosti s vypínaním 3G siete však už pocítia obyvatelia celého Slovenska a odstávky sa dotknú používateľov všetkých typov sietí. Operátor sa týmto spôsobom môže sústrediť na novšie typy sietí, ktoré zákazníkom poskytnú „vyššiu kvalitu a lepšiu používateľskú skúsenosť“, informujú na webovej stránke. „Vďaka vylepšeným parametrom 4G siete a budovaniu 5G siete budeme schopní poskytovať zákazníkom ešte kvalitnejšie služby a dátovo náročnejšie IoT riešenia. Tieto kľúčové benefity pre zákazníkov sa vypnutím starších typov sietí podarí zabezpečiť bez zásadnej zmeny ponuky, pričom sa zároveň obmedzí negatívny dopad na životné prostredie,“ dodávajú.

Plánované odstávky služieb v súvislosti s vypínaním 3G siete (Zdroj: www.orange.sk/pomoc/poruchy-vypadky)

Výpadok signálu bude prebiehať v rozmedzí medzi 0:00 a 6:00 na maximálne 20 minút a po výpadku by sa vaše zariadenie malo opäť prihlásiť do siete. Ak by sa tak nestalo, opäť odporúčajú zákazníkom reštartovanie zariadenia. Vypnutie 3G siete sa dotkne Bratislavy, ale aj obyvateľov Hlohovca, Nového Mesta nad Váhom, Pezinka, Serede, Trnavy a postupne aj celého Slovenska. Prehľad výpadku služieb je znázornený detailne v mape.