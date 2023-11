VIDEOROZHOVOR B. Gröhling o veľkých plánoch v Saske a je Bratislava pod vedením Valla riadená efektívne?

Branislav Gröhling, Saska (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O štyri mesiace sa bude v Saske bojovať o stoličku šéfa strany. Už viete, kto bude vaším súperom?

Podľa mňa to nebude nejaký výrazný boj. Je dôležité povedať, že kandidovať za predsedu strany môže akýkoľvek člen našej strany. Máme stanovený termín, dokedy musíme dať naše kandidatúry. Rozhodnú o tom členovia strany v tajnej voľbe. Dôležité bude, aby Saska do budúcnosti rástla. Budem presadzovať, aby sme sa s členmi dohodli na spoločnej vízii a potvrdili naše hodnoty. Dôraz kladiem na tri veci. Aby sme sa otvorili novým ľuďom po odbornej stránke a ešte viac sa venovali regiónom. A treťou vecou je solidárnosť, ktorú máme v sebe a musíme ju prezentovať.

Nebudete mať žiadneho konkurenta na predsednícku stoličku?

Ako som už povedal, máme stanovený termín, kedy môžu byť podané kandidatúry na voľbu predsedu. Voľba je úplne otvorená. Verím, že sa prihlási každý, kto má ambície a bude prezentovať víziu Sasky do budúcna.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Je v Saske niekto, kto by mohol mať záujem o tento post? Niektorí hovoria o Márii Kolíkovej.

Beriete to ako samozrejmosť, že pôjdem kandidovať. Povedal som, že zvažujem kandidatúru. Uvidíme, kto ďalší pôjde do tohto súboja.

Prečo sa Richard Sulík rozhodol opustiť svoju stoličku práve teraz? Je to aj pre výsledok v parlamentných voľbách?

To si vôbec nemyslím. Richard Sulík v parlamentných voľbách dostal vyše 80 tisíc preferenčných hlasov, čo je naozaj obrovská podpora zo strany voličov. V marci bude viesť stranu pätnásty rok, päťkrát dostal Sasku do parlamentu. Je to výrazný úspech. Dlhodobo však spomína, že jeho etapa končí a rád by predsedníctvo odovzdal niekomu ďalšiemu. Richard Sulík by mal podľa môjho názoru zostať členom a súčasťou Sasky. Mal by zostať tímlídrom pre hospodárstvo a garantom pre náš program, ktorý by do budúcna mal byť našou DNA.

Malo by aj v iných stranách prísť po rokoch k zmene na poste lídra?

Politická scéna sa podľa mňa bude nasledujúce štyri roky meniť na najvyšších postoch. Zrejme sa prepíše politická mapa vo všetkých stranách.

Veríte, že ako nový líder Sasky by ste strane vedeli dať nový vietor a posunúť ju vpred?

Ešte stále neviem, či budem kandidovať a kto bude novým lídrom strany.

Beriem to už ako fakt, že sa budete uchádzať o post predsedu Sasky...

Budem sa snažiť, aby sme sa ako strana po odbornej stránke otvorili novým ľuďom. Momentálne komunikujem s množstvom osobností z verejného života, aby sa pridali do našich odborných tímov. A potom by mohli byť aj súčasťou strany. Budem rád, keď sa výraznejšie budeme venovať komunálnej politike. Máme veľmi dobre vybudované štruktúry na celom Slovensku, medzi ktorými nájdete výrazné osobnosti v regiónoch. Robíme regionálnu prácu, ale neprezentujeme ju na úrovni komunálu a vyššej politiky. Určite aj to by som rád prezentoval. A v neposlednom rade sa plánujem sústrediť na solidárnosť, ktorú v sebe máme. Peniaze by sa nemali rozdávať absolútne všetkým, ale budeme pozerať na tie skupiny, ktoré to naozaj potrebujú.

Richard Sulík sa postavil za vás. Neohrozí tým jednotu v strane? Nepríde k ďalšiemu štiepeniu, ktorého sme boli viackrát svedkami?

Vnímam podporu Richarda Sulíka, ale znova zopakujem, že kandidovať môže akýkoľvek člen. Voľba bude tajná a budú o nej rozhodovať členovia strany. Je dôležité, aby sme sa zjednotili a zhodli na našej vízii a budúcnosti. Bude to rozhodovať o budúcom lídrovi našej strany. Som súčasťou Sasky osem rokov. Zažil som opozíciu, koalíciu a teraz sme opäť v opozícii. Rovnako si spomínam aj na otrasy Sasky a jednotlivé odchody. Poznám každého jedného člena a som súčasťou predsedníctva. So Saskou žijem a poznám všetky jej dobré stránky, ale aj tie zlé. Aj od toho sa potom odvíja moja vízia do budúcnosti.

Ktoré štiepenie a odchody najviac poškodili stranu?

Možno na jednej strane to bolo aj dobré, že tí, ktorí nesúhlasili s DNA Sasky, sa ďalej už netrápili a opustili Sasku. Po tejto stránke to bolo dobré.

Je dnes strana jednotná aj s ľuďmi, ktorí prišli zo strany Za ľudí? Majú všetci rovnakú DNA ako hovoríte?

Ukázali sme to na jednotlivých hlasovaniach. Vždy prezentujeme osobný názor, ale pri hlasovaniach sa vždy vieme zjednotiť. A v tomto zotrváme aj nasledujúce volebné obdobie.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hovoríte, že sa viac chcete otvoriť regiónom. Sám ste z Bratislavy. Poznáte regióny, ich problémy a mentalitu slovenských voličov na Slovensku?

Regióny poznám veľmi dobre. Skôr som sa zabával počas volebnej kampane, keď sa jednotliví politici prezentovali v regiónoch a odfotili sa napríklad vo Vranove nad Topľou a veľkolepo to prezentovali. Pred rokmi som v rámci občianskeho združenia robil vzdelávanie na celom Slovensku. Vyše 20 rokov chodím do regiónov. Poznám riaditeľov škôl, starostov a primátorov na celom Slovensku a problémy, ktoré riešia. Saska vždy prezentovala podporu regiónov, lebo si myslíme, že sú veľmi dôležité. Aj v rámci ministerstva školstva z akýchkoľvek ušetrených peňazí z eurofondov sme prostriedky posielali regiónom. A tak sme pomohli učiteľkám v materských škôlkach alebo základných umeleckých školách. Vyčleňovali sme peniaze na vybudovanie ďalších materských škôl a miest v materských školách. Regióny sú určite našou DNA a musíme sa im viac venovať. Máme veľa schopných politikov v regiónoch.

Máte pocit, že doteraz ste sa sústredili na väčšie mestá a malým mestám a obciam ste sa príliš nevenovali?

Nebola to priorita. Skôr sme prezentovali parlamentnú politiku. Bol by som rád, keby sme sa aj v tomto otvorili a začali sa venovať komunálnej politike. V regiónoch máme osobnosti, ktoré majú čo ponúknuť.

Hovoríte, že sa chcete viac venovať komunálnej politike. Je spojenectvo s PS na komunálnej úrovni ideálne pre Sasku?

Toto spojenectvo nám prinieslo Juraja Drobu ako bratislavského župana. Som rád, lebo je to veľmi dobrý župan. Uvidíme, čo bude do budúcna. Možno tým, že som Bratislavčan, tak niektoré veci mi prídu zvláštne, keď stojím na Vajanského nábreží. Nie som si istý, či toto bolo správne rozhodnutie. Treba sa tomu venovať, vyhodnotiť a vysvetliť množstvu Bratislavčanov. Viem, že sa chystajú podobné opatrenia aj na ďalších uliciach. Naozaj by som chcel vedieť, či Vajanského nábrežie niečo prinieslo v rámci komfortu života. Rovnako sa treba zamyslieť, keď sa na celom Slovensku zvyšujú dane z nehnuteľností, či mesto je vedené efektívne. A to je tiež potrebné vysvetliť Bratislavčanom, že aké úspory sa urobili. A keď to nevychádza, tak treba zvyšovať dane, alebo vieme tieto veci vyriešiť v rámci magistrátu a nebudeme musieť tak výrazným spôsobom zvyšovať dane. Aj na ministerstve sme najprv znižovali stavy a naozaj šetrili, aby sme nezaťažovali školy a učiteľov. Budú to otázky do budúcna.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Čo bolo najväčšou chybou počas existencie Sasky?

Viac vo videorozhovore