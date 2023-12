VIDEOROZHOVOR Štátny tajomník rezortu hospodárstva Šaško: Situáciu s cenami energií máme plne pod kontrolou!

(Zdroj: topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rezort hospodárstva sľubuje, že ceny energií pre domácnosti neporastú. Hlas – SD pred voľbami hovoril o silnom štáte a výsledkom by mali byť sľuby pretavené v programe vlády. Nielen o cenách energií, výsledkoch kontroly NKÚ pre EXPO v Dubaji a problémoch pri výstavbe fabriky VOLVO sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom rezortu hospodárstva Kamilom Šaškom (Hlas – SD).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal cenové rozhodnutie skôr, ako vláda prijala rozhodnutie o kompenzáciách pre ceny domácností. Vládni činitelia tento postup považujú za neakceptovateľný. Hovorí sa, že rezort hospodárstva, ktorého ste štátnym tajomníkom chce prehodnotiť fungovanie tohto úradu. Ako a čo to znamená?

Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Od prvého dňa, čo ministerka Saková zasadla do čela rezortu hospodárstva, na dennej báze sa problematike cien venovala. Na väčšine týchto stretnutí som ju sprevádzal. Na týchto stretnutiach bol prítomný aj pán Juris za ÚRSO, ako aj zástupcovia dodávateľov, distribútorov a všetkých relevantných hráčov. Priznám sa, že nás preto prekvapil spôsob, akým následne na verejnosti komunikoval pán Juris. Napriek tomu, že sme mali dohodnutý konkrétny plán a všetky potrebné nariadenia, prekvapilo nás, čo sa udialo.

Vidíte za tým politiku?

Nebudem špekulovať, aká bola pohnútka. Faktom je, že to spôsobilo určitý nepokoj a ministerka spolu s predsedom Petrom Pellegrinim museli v rámci pravidelných stretnutí s ľuďmi v našich regiónoch vysvetľovať situáciu. Rešpektujem, že povinnosť predsedu ÚRSO je stanovená, no nič nebránilo tomu, aby išla ruka v ruke s ohlásením vlády, ako túto situáciu budeme riešiť. A my riešenia máme pripravené, preto nás to zaskočilo. Situáciu s cenami energií máme plne pod kontrolou. Ministerka sa jej venuje na dennej báze a opatrenia predstaví čoskoro.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: topky/Ján Zemiar)

Poďme jednoducho ľuďom vysvetliť, čo ich čaká budúci rok. Aké budú v roku 2024 ceny plynu a elektrickej energie? Siahnu hlbšie do peňaženiek?

Peter Pellegrini pred voľbami hovoril o silnom štáte. Uplynulé roky Slováci reálne schudobneli, viac ako pol milióna dôchodcov sa prepadlo pod hranicu chudoby, 900 tisíc ľudí na Slovensku si nemôže aspoň raz za týždeň dovoliť jedno výživné jedlo. Hovorili sme, že ľuďom treba vrátiť stabilitu, dôveru. Nehovoriac o tom, že na prípravu akýchkoľvek adresných opatrení nám bývalá vláda nedala čas. Nekonečne sa predlžovalo obdobie, kedy budú vypísané predčasné voľby, ktoré sa nakoniec konali koncom septembra. Naša nová vláda mala len veľmi málo času pripraviť rozpočet. Podarilo sa nám to. Z môjho pohľadu je to až nadľudský výkon, pretože v priebehu mesiaca bolo vytvorené programové vyhlásenie vlády, dostali sme dôveru a už čoskoro bude predstavený rozpočet bez toho, aby sme išli do provizória. A to všetko znamená, že budúcoročný deficit bude nižší ako tohtoročný a zároveň sa v ňom budú odzrkadľovať všetky priority, ktoré Hlas – SD pred voľbami sľúbil. A to 13 dôchodok, adresná pomoc ľuďom pri rastúcich hypotékach, ale aj rastúce ceny energií.

Siahnu teda ľudia hlbšie do peňaženiek alebo nie pre ceny plynu a elektrickej energie? Aká je situácia?

Všetkých môžem ubezpečiť, že na budúci rok ľudia na energiách nezaplatia ani o euro viac.

Ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka malo dohodnúť cenu so Slovenskými elektrárňami aj na rok 2024. Znamená to, že ľudia budú platiť aj v budúcom roku rovnako ako tento rok? Ani o cent viac?

Sú to dve časti. Zastropovaná cena platí len na silovú zložku a k tomu sú naviazané rôzne distribučné poplatky. A tie kompenzovať treba. Platí teda, že ceny neporastú. Pri plyne je situácia odlišná. Napriek tomu, čo sa verejne hovorilo, tak za uplynulý rok bol určitý nárast. Bolo to zhruba okolo 15 percent. A rovnako to platilo aj pri teple. To znamená, že situáciu riešime a opakujem, že ceny nebudú rasť.

Koľko na kompenzáciách zaplatí štát?

Snažila sa situáciu vyriešiť úradnícka vláda, či to nechala tak?

Ako vníma návrhy Sasky použiť uskladnené kubíky plynu?

Analytici upozorňujú, že kompenzácie nebudú trvať večne a domácnosti nepripravujeme na zvyšovanie plynu. S plošnou pomocou do budúcnosti neráta ani Európska komisia. Bude vláda pripravovať domácnosti na postupné zvyšovanie cien?

Ako to vyzerá s výstavbou fabrikou VOĽVO? Bola výstavba fabrika „šikanovaná našim rezortom životného prostredia?

Najvyšší kontrolný úrad zverejnil správu, že štát – najmä ministerstvo hospodárstva – nehospodárne nakladalo s peniazmi slovenských daňových poplatníkov pri EXPO v Dubaji a celková strata je okolo jedného milióna eur. Vyvodí nové vedenie zodpovednosť?

Viacerí oponenti PVV označujú za málo ambiciózne, málo konkrétne. Prečo je tak vágne?

Čo považuje za nosné body platného programového vyhlásenia vlády?

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU