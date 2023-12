Ako krajina máme vážny problém s preplnenosťou väzníc: GRAF, z ktorého ide strach, opäť sme v nelichotivom popredí

Slovensko má problém s preplnenými väznicami. (Zdroj: Gettyimages.com, Facebook/Dáta bez pátosu (Eurostat))

BRATISLAVA - Aj keď ide o často skloňovaný problém viacerých ministrov za posledné roky, našlo sa len málo riešení tohto problému. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, no je isté, že ako Slovensko patríme medzi prvú trojku najviac preplnených väzníc v rámci krajín EÚ. Oproti roku 2020 ide síce o nepatrný pokles a už nie sme neslávnymi lídrami rebríčka, no stále je to s nami zle. Posledný graf, s ktorým vyrukoval rešpektovaný Eurostat prináša len malú nádej na zlepšenie.