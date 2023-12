Na západe treba miestami naďalej počítať s vetrom či snehovými jazykmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V niektorých okresoch západného Slovenska treba naďalej počítať so silnejším vetrom. V niektorých okresoch krajného západu sa môžu vytvárať snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred vetrom platia pre okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Ojedinele tam môže dosiahnuť vietor priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu.

Meteorologické výstrahy (Zdroj: shmu.sk)

"Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do utorka (5. 12.) do 6.00 h. V okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Skalica si treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia do utorka do 10.00 h.