Slovensko bičuje zimné počasie: Pohroma v Tatrách! A pozrite, čo hrozí na viacerých miestach túto noc

BRATISLAVA - Slovensko tento víkend naplno zasiahlo zimné počasie. Na viacerých miestach zaznamenali výdatné snehové zrážky, okrem toho platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami. Na cestách zas treba počítať s poľadovicou, vodiči by si preto mali dávať veľký pozor.

Slováci sa tieto dni musia potýkať s rôznymi vrtochmi počasia. Vyskytli sa intenzívne snehové zrážky, no hrozia aj povodne. Taktiež sa treba na viacerých miestach pripraviť na poriadne chladnú noc.

Výstraha pred povodňami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval o výstrahách, ktoré platia pred povodňami. V Trebišove platí výstraha tretieho stupňa na rieke Rožňava. Pre Sobrance vydali meteorológovia druhostupňovú výstrahu. Povodne hrozia aj pre oblasť Michaloviec, Trebišov bez Roňavy a Košice-okolie na rieke Bodva.

V noci zas odborníci varujú pred nízkymi teplotami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Kežmarok môžu teploty ojedinele dosiahnuť až mínus 21 stupňov Celzia. Platí tam druhostupňová výstraha. Nízke teploty od -15 do -20 stupňov Celzia sa môžu v noci vyskytnúť aj v ďalších okresoch Žilinského, Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja.

Na horskom priechode Donovaly je zľadovatený sneh

Na horskom priechode (HP) Donovaly sa nachádza zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Uzavreli ho spolu horským priechodom Príslop pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Okrem daných obmedzení sú horské priechody na Slovensku zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horských priechodoch Cukmantel, Dargov, Havran, Herlianske Sedlo, Klenov, Kremnické Bane, Látky - Prašivá, Pezinská Baba, Skýcov, Soroška, Šturec, Šútovce, Veľké Pole a Zbojská je suchý až mokrý povrch.

Zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Aj cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na severnej polovici krajiny je miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného, ojedinele zľadovateného snehu. Cesty I/14 Uľanka - Motyčky a II/531 Muráň - Červená sú uzavreté pre nákladnú dopravu s dĺžkou nad desať metrov. Na cestách v oblasti Bratislavy, Rimavskej Soboty, Michaloviec a Turca treba počítať s poľadovicou. Cestári upozorňujú aj na silné sneženie s dohľadnosť do sto metrov v okrese Považská Bystrica s možným presahom do okolitých okresov.

Množstvo výjazdov kvôli poľadovici v tatranskom regióne

V súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami zasahovali hasiči v Prešovskom kraji za posledných 24 hodín viac ako 40-krát, informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), väčšinou šlo o technické výjazdy, riešili však aj desať dopravných nehôd a tri menšie požiare bez väčšej škody.

"Od soboty (2. 12.) od 7. hodiny do nedele ráno sme mali 30 technických výjazdov. Týkali sa väčšinou odstránenia spadnutých stromov či vyslobodenia uviaznutých vozidiel," priblížil operačný dôstojník. Najviac zásahov mali v tatranskom a podtatranskom regióne, pri jednotlivých udalostiach k zraneniu osôb nedošlo. Dohromady zasahovalo v kraji viac ako 50 príslušníkov HaZZ na 17 kusoch techniky. Operačný dôstojník dodal, že situácia je už momentálne pokojnejšia. Pomerne silná poľadovica komplikovala situáciu počas soboty nielen na cestách.

Prerušili tiež dopravu na Tatranskej elektrickej železnici a v dôsledku námrazy na trakčnom vedení na tratiach Železníc Slovenskej republiky medzi Spišskou Novou Vsou, Popradom a Liptovským Mikulášom meškali vlaky aj niekoľko hodín. Niektoré ranné spoje v nedeľu pod Tatrami dokonca vylúčili, od polnoci zo Štrby na Štrbské Pleso nepremáva ani ozubnicová železnica a je podľa Železničnej spoločnosti Slovensko až do odvolania nahradená autobusovou dopravou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval, že mrznúci dážď v tatranskej oblasti ustal ešte v sobotu vo večerných hodinách.

Stred tlakovej níže sa presúval cez Karpaty nad Ukrajinu, vplyvom čoho k nám po jej zadnej strane od severozápadu začal prúdiť studený arktický vzduch. "V nižších polohách sa teplota až tak výrazne nemení, no vo vysokých polohách došlo k výraznej zmene, keďže sme mali silné inverzné zvrstvenie s mrznúcim dažďom. Pokles teploty na horách bol skutočne výrazný, napríklad na Chopku teplota klesla v priebehu jednej hodiny o desať stupňov Celzia. V Tatrách bol pokles ešte výraznejší, v Javorovej doline sa v priebehu niekoľkých hodín ochladilo až o 15 stupňov Celzia," uvádza SHMÚ.

Výrazné ochladenie vo vyšších hladinách znamená, že inverzia pominula a s tým postupne aj riziko mrznúceho dažďa. Na Zemplíne, Šariši a v Above je ešte určitá pravdepodobnosť, no zďaleka podľa meteorológov nepôjde o také výrazné podmienky, aké boli v sobotu v tatranskej oblasti. Tam v mrznúcom daždi miestami napršalo desať až 15 milimetrov. Pre okresy Poprad a Kežmarok platí až do pondelka (4. 12.) výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Tie môžu klesnúť na -20 až -21 stupňov Celzia.