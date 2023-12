Tuhý mráz a ďalšie sneženie: SNEHOVÁ KALAMITA a rekordné teploty dorazia už v tento deň!

(Zdroj: Getty Images)

Počasie je v posledných dňoch poriadne premenlivé. Už minulý týždeň dorazili snehové zrážky nielen do horských oblastí, ale aj do nižších polôh. Za všetkým stojí príchod arktického vzduchu, ktorý len tak skoro neodíde. Mnohé miesta na Slovensku, ale aj v Európe, bojovali so snehovou kalamitou. V Nemecku dokonca padol rekord a obyvateľov Mníchova prekvapilo až 50 centimetrov čerstvého snehu.

Ako prví na Slovensku otvorili sezónu v lyžiarskom stredisku Strednica (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Aj keď dnes sa výdatné sneženie nikde neukázalo a ani nehrozí, mráz sa derie pod nechty na celom Slovensku. Teploty pod nulou sa na mnohých miestach udržia po celý deň a teploty tesne nad nulu stúpli iba na západe a juhu stredného Slovenska. Na severe vystúpila dnes teplota maximálne na -2 stupne Celzia. Na východe Slovenska sa sporadicky objavuje slabé sneženie. Počas noci by však teploty mohli klesnúť aj k -21 stupňom Celzia, čo už predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Počasie na našom území bude aj naďalej ovplyvňovať tlaková výš, ktorá sa presúva z Balkánu nad Rumunsko. Už v utorok večer začne pribúdať oblačnosť a snehové zrážky. Front, ktorý sa bude nad naše územie presúvať, prinesie zrážky najmä na západné Slovensko. Meteorológovia však zatiaľ nevedia predpovedať, či by malo ísť o dažď alebo sneh, no podľa aktuálnych predpovedí to vyzerá, že by malo ísť o zrážky snehové a hrozila by tak ďalšia snehová kalamita. Počas stredy sa sneženie presunie aj na východ Slovenska a ustávať by malo až vo štvrtok. V ďalších dňoch by malo prevládať už stabilnejšie počasie, no stále bude mimoriadne chladno.