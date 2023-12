Ak Ministerstvo spravodlivosti príde s návrhmi zmien o špeciálnej prokuratúre, budeme o tom diskutovať, tvrdí Matúš Šutaj Eštok

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V prípade zmien týkajúcich sa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je potrebné počkať na to, s čím príde Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Pred pondelkovým rokovaním vlády to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ak príde s návrhom zmien, budeme o tom diskutovať. Ako sme povedali pred voľbami, ÚŠP ani Daniel Lipšic nie sú zlatými teľatami spravodlivosti," uviedol. Zároveň nemá avízo, či prípadné návrhy by mali byť predmetom pondelkového rokovania kabinetu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nemá obavu o to, že by prípadným zrušením špeciálnej prokuratúry zastavili vyšetrovanie káuz.

"Tie prípady budú žiť ďalej, nikomu sa nezoberú," upozornil s odvolaním sa činnosť Generálnej prokuratúry SR. Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky, aby špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odišiel z Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevyjadril sa, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd.