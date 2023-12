Slovensko pri riešení migrácie a azylu v EÚ má svoje červené čiary, tvrdí Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRUSEL - Slovensko v oblasti migračnej a azylovej politiky EÚ trvá na svojej pozícii. Uviedol to v utorok minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas) po zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

Španielske predsedníctvo v Rade EÚ informovalo ministrov vnútra o výsledku rokovaní medzi euroinštitúciami o migračnej a azylovej agende. Šutaj Etok spresnil, že závery k tomu neboli prijaté žiadne a za Slovensko pripomenul, že vláda trvá na svojich červených čiarach. To znamená žiadne kvóty a relokácie a ani finančné kompenzácie za odmietnutých azylantov.

Premiér Fico tvrdí, že Slovensko je pripravené zareagovať na akúkoľvek vlnu nelegálnej migrácie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Je tu jasný postoj našej vlády, cez toto nepôjdeme," odkázal minister. Španielske predsedníctvo sa netají zámerom túto citlivú agendu uzavrieť do konca tohto roka, podľa Šutaja Eštoka to ešte budú náročné rokovania. Ďalšie témy sa týkali schengenského barometra, čo bolo spojené s témou nelegálnej migrácie a návratovej politiky.

"Zjednotenú návratovú politiku na Slovensku plne podporujeme a vítame snahu o jednotný európsky postup," vysvetlil. Rada ministrov zanalyzovala aj súčasnú bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete v kontexte migrácie, vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. "Naša pozícia je, že nelegálna migrácia sa musí riešiť mimo krajín EÚ. Ak sa rieši až potom, tak už je neskoro," uviedol Šutaj Eštok a dodal, že Slovensko víta snahy Únie o spoluprácu s tretími krajinami.

Podľa jeho slov Rada ministrov vyjadrila podporu Rumunsku a Bulharsku pre vstup do Schengenu, upozornil však, že iný názor majú ďalšie členské krajiny najmä v kontexte ochrany vonkajších schengenských hraníc. "Dnes to rozhodnutie nebolo prijaté. Verím, že k tomu dôjde čo najskôr. Jasne som vyjadril presvedčenie, že z nášho pohľadu obe krajiny spĺňajú aj technické aj právne podmienky aby mohli bezodkladne vstúpiť do Schengenu," uviedol.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pred rokovaniami ministrov vnútra eurokomisárka Ylva Johanssonová upozornila, že po konflikte medzi Izraelom a Hamasom hrozia Európe možné teroristické útoky. Šutaj Eštok skonštatoval, že Únia nikdy za posledných päť rokov nebola v takom zlom bezpečnostnom stave ako teraz. Podľa neho migračná vlna môže viesť k rizikám ohrozenia krajín EÚ. "Hovorili sme o tom, že sú snahy rôznych teroristických skupín prostredníctvom migračných vĺn prepašovať sem určité spiace bunky, ktoré potom budú predstavovať bezpečnostné riziko pre Európu," povedal. Poukázal na to, že v Európe sú silné antisemitské a aj protimoslimské nálady a situáciu neuľahčujú ani sociálne médiá, kde dochádza k silnej radikalizácii spoločnosti.

"Slovensko bude preto silno pristupovať k ochrane svojich hraníc pred nelegálnou migráciou, ktorá môže spôsobovať to, že sa na územie krajiny nekontrolovateľne dostanú skupiny ľudí, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko," povedal minister vnútra.