MIMORIADNA SPRÁVA Vláda po desaťročiach navrhla zrušiť voľný deň

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Andrej Galica, Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Prešlo skoro tridsať rokov od kedy sa na Slovensku uplatňuje voľný deň, ktorý je charakteristický svojím názvom - Deň ústavy. Okrem iného sa z neho, z pochopiteľných príčin, tešili aj školáci, ktorým sa o jeden deň predĺžili letné prázdniny. Teraz, keď prešlo takmer jubilejných tridsať rokov to vyzerá tak, že tento sviatok to má veľmi výrazne nahnuté. Aspoň to vyplýva z posledného návrhu na rokovaní vlády. Slovensko má pritom najviac sviatkov z okolitých krajín EÚ.