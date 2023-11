TENTO štátny sviatok je navyše! Prieskum ukázal, ktorý by Slováci najradšej zrušili: Neuveríte vlastným očiam

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane, Getty Images)

BRATISLAVA – Odchádzajúci kabinet šéfa vlády odborníkov Ľudovíta Ódora na Úrade vlády zanechal na rozlúčku zoznam rád, vďaka ktorým by sme mali prežiť najťažšiu ekonomickú situáciu posledných rokov. Jedným z nepopulárnych návrhov je aj zrušenie jedného zo štátnych sviatkov. Slováci v prieskume agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane rozhodli, ktorý by im chýbal najmenej.

archívne video

Čaputová položila veniec k Bráne slobody: Chcem sa poďakovať všetkým aktérom Nežnej revolúcie (Zdroj: TASR / Pavol Zachar)

Na otázku, ktorý zo zoznamu štátnych sviatkov, ktoré platia na Slovensku, by opýtaní navrhli zrušiť, každý tretí (29,9%) odpovedal, že nesúhlasí s rušením žiadneho štátneho sviatku. Respondenti nesúhlasili prevažne ani so zrušením sviatkov počas Vianoc. Iba 0,2% opýtaných by súhlasilo so zrušením Prvého sviatku vianočného (25. 12.) a iba 0,7% respondentov Druhého sviatku vianočného (26. 12.).

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Populárnym kandidátom na zrušenie nebol ani Štedrý deň (24. 12.), ktorý navrhlo zrušiť len 0,8% opýtaných. Slováci ukázali, o ktoré ďalšie sviatky by nechceli prísť. Nízky počet hlasov získal taktiež Sviatok všetkých svätých (0,9%), Veľkonočný pondelok (1,3%), Veľký piatok (2%), Vznik Slovenskej republiky a Výročie SNP, zhodne 2,2%. Prieskum ukázal, že ľudia si ctia rovnako aj Deň víťazstva nad fašizmom, ktorého zrušenie navrhlo len 2,6% respondentov, či Zjavenia Pána (Traja králi), ktorý by zrušilo len 2,9% opýtaných.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Horúcimi kandidátmi na to, aby už štátnym sviatkom neboli, sa napokon stali sviatky svätých Cyrila a Metoda (7,8%) a Sviatok práce (7,9%). Ľuďom zapojeným do ankety by až tak neprekážalo, ak by štátnym sviatkom nebol ani Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý by zrušilo 8,1% respondentov. Horúcou dvojkou na zrušenie sa stal Deň ústavy, ktorého vyradenie zo zoznamu štátnych sviatkov by kvitovalo 8,6% opýtaných.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Sviatkom, ktorý by podľa respondentov v zozname štátnych sviatkov definitívne mohol chýbať, je deň Sedembolestnej Panny Márie, ktorý oslavujeme 15. septembra. Za jeho zrušenie hlasoval najväčší počet opýtaných, a to až 15,5% všetkých respondentov. Ak by teda vláda pristúpila ku kroku rušenia štátnych sviatkov, práve 15. september by sa podľa hlasovania stal ďalším bežným pracovným dňom.