Kotleba využil vlnu smútku po odchode Haščákovej: Neodpustil si svojský komentár, blúznenie o očkovaní!

Odchod Haščákovej zasiahol aj vodcu extrémistickej ĽSNS. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Zuzana Čižmáriková)

BRATISLAVA - Skorý odchod niekdajšej slovenskej popovej hviezdy Barbary Haščákovej sa dotkol viacerých jej kolegov, no zaujímavé je, že jej tvorba mala ešte širší záber, než si možno niektorí mysleli. Jej tvorbu dokonca ocenil aj Marian Kotleba z ĽSNS, ktorý si zaspomínal na vysokoškolské časy. Nebol by to však vodca extrémistickej krajnej pravice, ak by si aj pri tejto smutnej príležitosti nezakonšpiroval na starú známu tému.