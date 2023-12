Posledný telefonát Hasčákovej (†43) s Maduarom: Mal som pocit, že mi volá niekto iný!

Kariéra Barbory Hasčákovej začínala v skupine Maduar (Zdroj: Archív Maduar/Topky.sk)

Barbora Hasčáková začínala svoju kariéru ako 14-ročná v hudobnej skupine Maduar. Členov Ladislava a Juraja Matyinkovcov informácia o jej nečakanej smrti veľmi zasiahla, a preto sa rozhodli spoločne si zaspomínať na rok 1994, kedy spolupracovali na pesničkách ako Pár bielych ruží či I feel good.

Speváčka bola podľa nich nesmierne talentovaná, ale nebola pripravená, v tak skorom veku, číhať všetkým nástrahám šoubiznisu. Po tom, ako sa odsťahovala za veľkú mláku, už neboli v kontakte. Ich komunikácia sa obnovila len pred pár rokmi.

(Zdroj: TV Markíza)

„Po asi 20 rokoch sme začali spolu telefonicky, veľmi sporadicky, komunikovať. Z tých telefonátov bolo jasné, že sa tá osobnosť posunula už iným smerom, ako to bolo v tom období (v časoch, kedy s ňou spolupracovali, pozn. red.)," prezradil Ladislav.

Juraj mal s ňou telefonát pred asi dvomi rokmi. „Ja som s ňou hovoril buď rok alebo dva roky dozadu. Tak sa mi to zlieva. To bola ešte covidová éra, takže je možné, že to bolo aj dva roky dozadu. Mali sme jeden taký telefonát, ktorý z môjho pohľadu bol veľmi smutný. Mal som pocit, že mi volá niekto iný. Videl som na nej, že sa mimoriadne trápi. Bolo mi to tak ľúto," prezradil.

(Zdroj: Maduar)

„Myslím si, že už aj ten pobyt v Spojených štátoch bol takým trápením pre ňu, po tej súkromnej stránke a možno aj po tej pracovnej, pretože neviem, či skúšala niečo robiť," dodal. Celé vyjadrenie skupiny si môžete pozrieť nižšie.