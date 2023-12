MC Erik po 4 dňoch reagoval na Barbarinu (†43) smrť: DÔVOD, prečo to urobil až teraz!

Hoci Barbara Haščáková zomrela už 22. novembra, informácia o jej smrti sa na Slovensko dostala až túto nedeľu. V tom čase sa smutnú správu dozvedeli aj ľudia, ktorí jej v minulosti boli najbližšie - Maduar či Erik Aresta, ktorý si hovorí MC Erik. Práve s ním sa speváčka neskôr odčlenila od spomínanej skupiny.

No hoci Maduar sa k Barbarinmu úmrtiu vyjadril prakticky hneď, MC Erik mlčal. Aspoň doteraz. Po štyroch dňoch sa rozhodol prehovoriť a vysvetliť, prečo nemal potrebu zverejňovať na sociálnych sieťach žiaden príspevok. „Priatelia, viete, že na sociálnych sieťach nei som nijak extra aktívny a už vôbec nie som zástanca prílišného odhaľovania súkromia. A to platí aj pre udalosti posledných dní,“ uviedol na začiatok Aresta.

Barbaru vraj bolal Babka alebo Babuka a vraj s ňou bol v kontakte aj v poslednom čase. „Rozčuľovali sme sa nad tým, že sme na plagáte na koncert Maduaru, ktorého sa nezúčastníme, sťažovala sa mi na bláznivú fanynku, ktorá na sieťach vytvára jej falošné profily, posielal som jej videá z akcií, kde fanúšikovia spievali naše piesne, občas som jej poslal fotky mojej dcérky, z ktorej sa veľmi tešila, alebo sme jej s Ellou na narodeniny do videa zaspievali Happy Birthday,“ pokračoval MC Erik.

Správu sa vraj dozvedel v nedeľu z médií, ako väčšina Slovenska. „A jej odchod je pre mňa rovnaký šok, ako pre vás. Akurát nie som človek, ktorý by to chcel či porteboval zdieľať verejne. Preto ste na mojom FB či IG nevideli žiadny príspevok. Ale podľa niektorých vašich reakcií mám pocit, že keď som nedal žiadny status na sociálne siete, alebo keď v reportáži na Markíze alebo Jojke nezaznelo moje vyjadrenie, tak je mi to jedno,“ vysvetlil Aresta.

Smútok vraj rád spracováva sám. „A nemám potrebu to robiť verejne, dokonca to osobne považujem za trochu nevhodné. Hovorí sa: venujme tichú spomienku...“ pokračoval. „Babka bola a bude súčasťou môjho života, som a budem jej navždy vďačný za krásne roky krátkej, ale o to intenzívnejšej kariéry, bez nej by som asi nebol tam, kde som, a bez nej by som teraz nemohol pravidelne vystupovať a tešiť sa aj po 30-rich rokoch z vašej priazne,“ dodal.