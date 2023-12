Sulíkovo povolebné predsavzatie o chudnutí je v troskách: Idú Vianoce a kandidujem, vyhovára sa šéf SaS?

Sulíkov smelý plán je v troskách. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Richard Sulík, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Mal to byť ambiciózny povolebný plán a možno aj cena útechy po tom, ako pravicové spektrum nezložilo vládu, no zdá sa, že aj toto je v troskách. Reč je o smelom kroku šéfa SaS o tom, že chce schudnúť a prispievať o tom každý pondelok na verejný účet na sociálnej sieti. Zdá sa však, že záväzok Richarda Sulíka nemal dlhé trvanie a dnes by už o ňom ani neprehovoril, ak by sme sa ho na aktuálny stav nespýtali. Sám sa priznal, že plán je momentálne nad jeho sily.