Košiciam hrozí zlá finančná situácia: Nastanú problémy s platobnou schopnosťou, mesto je pred kolapsom

KOŠICE - Mesto Košice bude mať ku koncu roka problémy s platobnou schopnosťou. V rámci zhodnotenia aktuálneho finančného stavu mesta to povedal jeho hlavný kontrolór Pavol Gallo. Ak nebudú prijímané opatrenia a orgány mesta sa nezhodnú na ďalších krokoch, Košice sa podľa neho dostanú do veľmi zlej finančnej situácie. Podľa primátora Jaroslava Polačeka je mesto pred kolapsom.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) minulý i tento týždeň na mimoriadnom rokovaní odmietlo návrh vedenia mesta na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, školy a škôlky, miestne dane či daň z ubytovania. Ak nedôjde k zvýšeniu uvedených sadzieb, mesto bude mať podľa Galla problémy zostaviť rozpočet pre budúci rok a okamžite bude musieť začať prijímať opatrenia na zabezpečenie nevyhnutného chodu samosprávy. Tiež môže mať problémy so splácaním úverov. Pripomenul však, že MsZ bude rokovať opäť v decembri. Niektorí z poslancov potvrdili, že predložia kompromisný návrh zvýšenia poplatku za odpad.

Ide o každé euro

"Každé jedno euro, ktoré dokážeme posunúť do roku 2024, nám o niekoľko dní oddiali nútenú správu," povedal Polaček poslancom pred stredajším (29. 11.) hlasovaním o zvýšení miestnych daní. Pripomenul, že ozdravný režim a zavedenie nútenej správy upravuje zákon. "Mesto je pred týmto kolapsom, ak nenájdeme okamžité riešenie," uviedol. Tvrdí, že interne už spustili ozdravný režim, pričom za uplynulé tri mesiace rôznymi opatreniami ušetrili okolo 3,5 milióna eur.

Hlavný kontrolór potvrdil, že vedenie mesta už muselo prijímať úsporné opatrenia. "Podielové dane, ktoré mestu prichádzajú, sú nižšie, ako boli rozpočtované. Tohtoročné príjmy z miestnych daní a poplatkov sú tiež nižšie. Na druhej strane, niektoré výdavky nám stúpli," vysvetlil s tým, že vplyv má aj inflácia.

Nedostatok financií bežní občania podľa primátora pocítia od decembra

Podľa neho sú tým, že MsZ zvyšovanie poplatkov a daní opäť odmietlo, ohrozené eurofondy, zamestnanci magistrátu či zimná údržba. Pripomenul tiež, že ak by aj poslanci schválili zvýšenie sadzieb v navrhovanom rozsahu, stále by mestu chýbalo niekoľko miliónov eur, aby mohli byť poskytované služby v takom rozsahu, na aký sú obyvatelia zvyknutí. "Tak či tak by sme museli pristúpiť k niektorým opatreniam," doplnil Polaček.

Zopakoval, že mesto má vážne finančné problémy hlavne pre viaceré legislatívne opatrenia bývalej vlády. Magistrát už viackrát upozornil, že mu v rozpočte na budúci rok chýba viac ako 42 miliónov. Podľa niektorých poslancov je problém s nedostatkom financií potrebné riešiť na úrovni štátu. Iní zas tvrdia, že situácia nie je až taká zlá, no zvyšovaniu daní sa nebránia, ak nebude radikálne. Hovoria tiež o racionalizácii a efektívnom riadení. Ďalší uznávajú, že existujú riziká obmedzenia služieb, ale obyvateľov podľa nich netreba zastrašovať.