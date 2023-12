Košice trápi zlá finančná situácia: Mesto bude udržiavať len niektoré cesty

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE - Ak snehová nádielka nepresiahne deväť centimetrov, spoločnosť Kosit bude vykonávať zimnú údržbu v Košiciach len na vybraných úsekoch ciest. Firma o tom informovala na sociálnej sieti. Zdôvodňuje to pokynmi magistrátu v súvislosti so zlou finančnou situáciou mesta.

Ako uvádza, v prípade sneženia sa budú udržiavať len kopcovité úseky trás mestskej hromadnej dopravy (MHD), ďalej cesta do mestskej časti (MČ) Kavečany, cesta na Jahodnú, cesta na Bankov, cesta v smere od MČ Šaca na Malú Idu a cesta v smere na obec Valaliky. "Ostatné komunikácie, teda rovinaté úseky hlavných cestných ťahov, bočné cesty ani chodníky, nebudú udržiavané a to až do momentu, kým snehová nádielka nepresiahne deväť centimetrov," informuje Kosit.

archívne video

Krízový finančný režim mesta Košice (Zdroj: TASR/František Iván)

Mesto Košice potvrdilo, že jeho vedenie v stredu (6. 12.) informovalo členov finančnej komisie mestského zastupiteľstva o zmenách v systéme zimnej údržby a vo štvrtok ich bude prezentovať aj na Rade starostov.

"Cesty v meste sa budú naďalej posypávať, zmena nastane v hrúbke snehovej pokrývky, odkedy si mesto u svojho zmluvného partnera objedná odhŕňanie snehu," uviedlo s tým, že takýto systém fungoval v Košiciach aj v minulosti a pre úspory financií ho majú aj v iných samosprávach. Mesto zároveň dodalo, že ak Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási niektorý z kalamitných stupňov alebo predpoveď bude hovoriť o námraze, oproti doterajšiemu stavu sa nič nezmení.

"Ak budeme vedieť, že teplota vzduchu má byť v nasledujúcich hodinách pod nulou a rovnako tak bude padať aj sneh, už pri piatich centimetroch sa bude zimná údržba automaticky realizovať takisto ako v doterajšom rozsahu. Rozdiel nastane len vtedy, ak sú podmienky napríklad ako dnes, keď predpoveď hovorí o snežení a teplotách od nuly do dvoch stupňov Celzia," doplnil magistrát. Mesto je pre nepriaznivú finančnú situáciu od 1. decembra v krízovom režime.