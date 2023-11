Opozícia má z Ľubomíra Soláka na čele polície obavy! Koalícia problém nevidí

Ľubomír Solák (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Opozícia sa obáva, že kandidát na policajného prezidenta Ľubomír Solák bude konať v jednej línii s vládnou koalíciou a ministerstvom vnútra. Ako skonštatovali predstavitelia SaS a hnutia Slovensko, kandidát nekonkretizoval svoju víziu. Koaliční poslanci zo Smeru a Hlasu v Solákovi problém nevidia. Uviedli to po stredajšom verejnom vypočutí kandidáta pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) skonštatoval, že vypočutie sa uskutočnilo v súlade so zákonom. Ohradil sa však voči správaniu sa poslanca Igora Matoviča (Slovensko, Za ľudí, KÚ). "Ak niekto nevie zaujať obsahom, musí zaujať formou," komentoval. Solákovi zaželal, nech sa mu vo funkcii darí. Poznamenal, že pôjde o ťažkú prácu. Verím, že s jeho vedením budú všetci spokojní.

Podpredsedu výboru Samuela Migaľa (Hlas-SD) kandidát na šéfa polície presvedčil. "V dnešnej dobe nájsť takto vybaveného, morálne schopného človeka, ktorý verím, že bude požívať aj autoritu medzi samotnými policajtami, nie je vôbec jednoduché," ocenil s tým, že novému šéfovi polície drží palce.

"Mám obavu, že Solák bude niečo ako bábka tejto garnitúry," skonštatoval člen výboru Juraj Krúpa (SaS). Solákove odpovede označil za vyhýbavé. "Neboli jasné. Ako keby to bol človek, ktorý nemá svoj názor," doplnil. Obáva sa, že Solák bude "posluhovačom", ktorý bude vykonávať to, čo si vládna garnitúra želá. Očakával, že povie viac o jeho predstave Policajného zboru do budúcnosti.

Krúpa si myslí, že Solák bude konať podľa šablóny ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v otázke priznania ochrany oznamovateľa pre policajtov či k policajtom podozrivým z trestného činu. "Ak si niekto myslel, že Solák bude nezávislá osobnosť, ktorá bude reprezentovať dôstojne Policajný zbor, mýli sa," skonštatoval.

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) označil verejné vypočutie za povinnú jazdu. Kandidát totiž nekonkretizoval personálne ani organizačné zmeny, ktoré avizoval. "Nič sme sa o jeho vízii nedozvedeli, nie je čo hodnotiť," skonštatoval. Aj poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) označil Solákove vystúpenie za veľmi slabé, na otázky o konkrétnych víziách nedostal konkrétne odpovede. Chce si počkať na jeho konkrétne kroky, no obáva sa, že mu budú nadiktované z ministerstva vnútra.