Minister vnútra porušuje zákon prístupom k vyšetrovateľom NAKA, tvdí Mikulec

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) porušuje zákon, keď nevypláca mzdu vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí sa do práce vrátili po rozhodnutí súdu. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister vnútra Roman Mikulec z hnutia Slovensko. Poukázal na aktuálne rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý v utorok vydal platobný rozkaz v prípade vyšetrovateľa Štefana Mašina. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné.

"Kde to sme, aby minister vnútra porušoval zákon ako na bežiacom páse," podotkol Mikulec. Prístup Šutaja Eštoka nepovažuje za správny. "Toto je absolútna dehonestácia súdov, dehonestácia práva na Slovensku," dodal. Zo strany ministra ide podľa Mikulca o pomstu vyšetrovateľom. Podčiarkol pritom, že každý pracujúci si zaslúži mzdu za vykonanú prácu bez ohľadu na to, či majú so šéfom rovnaké názory. Poukázal aj na Trestný zákon, ktorý hovorí i o nevyplatení mzdy zo strany štatutárneho orgánu.

VIDEO

Minister vnútra ignoruje rozhodnutia súdu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel to vníma rovnako negatívne. Kritizoval tiež zámer ministra vnútra meniť fungovanie NAKA. Poukázal na medializovaný rozhovor, v ktorom minister potvrdil, že NAKA v jej súčasnej podobe skončí. Grendel zdôraznil, že na NAKA pracuje množstvo slušných vyšetrovateľov, ktorí si riadne robia svoju prácu. Tvrdí, že vládna garnitúra sa práve tých potrebuje zbaviť s cieľom pomôcť svojim obvineným nominantom. Pripomenul, že agentúra vznikla práve za predošlej vlády Smeru-SD a nevidí zmysel v jej rušení.

Šutaj Eštok v rozhovore pre Štandard uviedol, že v rezorte už pracujú na reorganizácii policajného zboru, ktorá má byť priamo naviazaná na prípadné zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Dodal, že je viacero alternatív a návrhov na reorganizáciu inštitúcie. Jeden z nich ráta s tým, že z troch krajských zložiek NAKA by bolo viacero krajských útvarov. Priznal, že na stole je aj návrh na zrušenie.