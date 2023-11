Na výbore bolo horúco: Poslanci grilovali kandidáta na šéfa polície! TOTO je jeho najväčšia priorita

Ľubomír Solák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Kandidát na policajného prezidenta Ľubomír Solák považuje za svoju najväčšiu prioritu vyriešiť nedostatok policajtov. Dosiahnuť by to chcel napríklad posilnením personálnych kapacít krajských riaditeľstiev. Za dôležité považuje zatraktívnenie služby policajta aj cez náborovú kampaň. Uviedol to počas stredajšieho verejného vypočutia pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Solák predpokladá, že Policajný zbor (PZ) bude dlhodobo zápasiť s personálnym poddimenzovaním. Pripomenul, že len v Bratislavskom kraji má do konca roka odísť 50 policajtov. "Dostávame sa do situácie, keď bude každý občan potrebovať pomoc, ale čas dojazdu sa predlžuje," skonštatoval s tým, že by sa mohli presúvať ľudia z útvarov na Prezídiu PZ na krajské riaditeľstvá. Kandidát na šéfa polície avizuje personálne zmeny, no nechcel ich ešte konkretizovať. Vníma to ako možnosť urobiť okolo seba manažérsky tím. Garantuje, že pôjde o čisto jeho osobné personálne nominácie.

Solák nechce, aby verejnosť vnímala políciu len cez Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Jeden z dôvodov, prečo sa vrátil späť do PZ, bola ambícia, aby bola činnosť policajta zrozumiteľná pre bežného občana a vnímaná ako nestranná. Hovoril tiež o možnosti, že PZ by mohol mať v budúcnosti dvoch, respektíve troch viceprezidentov.

Do PZ sa podľa svojich slov vracia Solák po ôsmich rokoch, no cíti sa zorientovaný v problematike, keďže sa medzitým pohyboval aj v prostredí obecnej a mestskej polície. Myslí si, že osobný pohľad policajta sa nesmie prenášať do jeho pracovnej činnosti. Má sa opierať len o zákon. Nechce, aby PZ "robil politiku". Bude sa snažiť vytvoriť seriózne podmienky pre každého policajta. Na prvom mieste by mali podľa neho policajti postupovať podľa zákona, boj proti korupcii dáva na druhé miesto.

Riešenie hybridných hrozieb si podľa Soláka vyžaduje spoluprácu so Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom i samosprávami, keďže policajt nedokáže vyriešiť každý bezpečnostný problém.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred výborom uviedol, že Solák spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie prezidenta PZ, má 25-ročnú služobnú prax a prešiel si viacerými pozíciami v PZ. Presvedčilo ho, že Solák je policajt "telom aj dušou". Má podľa neho víziu upokojenia situácie v PZ, jasného poriadku a disciplíny. PZ bude mať podľa ministra možnosť fungovať bez zneužívania príslušníkov na politické objednávky a zamerať by sa mal aj na zvýšenie bezpečnosti všetkých obyvateľov SR. Solák je poverený funkciou policajného prezidenta. Minister vnútra ho navrhol za šéfa polície aj nastálo.