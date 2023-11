Minister Takáč prináša zlé správy: Zo starého programového obdobia nám môže prepadnúť enormná suma!

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

MOJMÍROVCE - Špeciálna rastlinná výroba, ovocinárstvo, zeleninárstvo či pestovanie zemiakov sú segmenty, ktorých rozvoj by mohol prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. Na seminári zameranom na špeciálnu rastlinnú výrobu v Mojmírovciach to skonštatoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).

Podľa jeho slov je v súčasnosti potravinová sebestačnosť Slovenska pod úrovňou 40 %. "Ak ju chceme zvýšiť, tak vhodným segmentom je práve rastlinná výroba, ovocie, zelenina či víno... Vyžaduje to však nastavenie aktuálnych schém a procesov, aby sme konečne začali v tomto smere niečo robiť," uviedol Takáč.

archívne video

Richard Takáč na Rade ministrov EÚ o problematike dovozu ukrajinských agrokomodít (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Jednou z úloh nového vedenia rezortu je podľa neho aj hľadanie zdrojov pre pestovateľov. "Začal som intenzívne hľadať cesty, aby sme vedeli využiť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo pôdohospodárstva tam má veľkú nulu. Preto budem hľadať možnosti, ako čerpať financie aj odtiaľ, možno na digitalizáciu alebo na závlahové systémy, ktorých máme stovky až tisícky kilometrov v zdevastovanom stave. Roky sa o tom iba hovorí. Je najvyšší čas, aby sa začali revitalizovať rôzne vodné nádrže, rigoly, kanály a na to sa nastavil zavlažovací mechanizmus, ktorý je vo vlastníctve štátu," skonštatoval minister.

Nevyhodnotené projekty za 400 miliónov

Zároveň však pripomenul, že poľnohospodári stále nevyužili všetky finančné prostriedky zo starého programového obdobia. Suma, ktorá môže prepadnúť a skončiť nevyčerpaná, je podľa jeho slov enormná. "Máme projekty v hodnote vyše 400 miliónov eur, ktoré ešte nie sú vyhodnotené. To je úlohou Pôdohospodárskej platobnej agentúry, aby sa do toho aktívne pustila. Okrem toho sme na úrovni 160 miliónov eur, kde budeme musieť nanovo vypisovať výzvy. Našou úlohou je, aj s pomocou samotných poľnohospodárov a ich návrhov, pozrieť sa na to, kde by sme mohli pomôcť. Aby sme vypísali výzvy tak, že budeme schopní všetko reálne vyhodnotiť, zrealizovať a vyplatiť v riadnom termíne," dodal Takáč.