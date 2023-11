VIDEOROZHOVOR: Minister Takáč otvorene o miliónových kšeftoch ľudí z OĽaNO v pôdohospodárstve a aj o znížení DPH na potraviny

minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Cieľom nového šéfa rezortu pôdohospodárstva je, aby bolo Slovensko sebestačné v niektorých základných potravinách. Plánuje predĺžiť zákaz štyroch potravinových komodít z Ukrajiny, pričom uvažuje o rozšírení zoznamu, ako to majú okolité krajiny. S ministrom Richardom Takáčom sme sa rozprávali nielen o vysokých cenách potravín na Slovensku, vysokých ziskoch obchodných reťazcov, ale aj o možnom znížení DPH na niektoré vybrané druhy potravín.

V akom stave ste našli rezort pôdohospodárstva?

Začali sme robiť analýzy a kontroly. Po vymenovaní prezidentkou som navštívil ministerstvo. Osobne som si prešiel všetky kancelárie a zoznámil som sa so zamestnancami, čo predtým žiadny minister neurobil. Rozprával som sa s nimi a videl som, v akých podmienkach pracujú. Niekde išlo o skutočne katastrofálne podmienky.

Čo to znamená?

Plesne na stenách, okná v katastrofálnom stave, niekde zima. Budova ministerstva nie je v dobrom technickom stave. Zamestnancov potešilo, že konečne vidia ministra naživo a môžu sa s ním rozprávať. Chcem otvoriť ministerstvo všetkým, verejnosti aj zamestnancom a hľadať riešenia. Chceme sa sústrediť na výsledky, na ktoré predchádzajúci ministri nenabrali odvahu. Hovorím o potravinovej sebestačnosti, o dobrom nastavení Slovenského pozemkového fondu, PPA, o rizikovom fonde, ktorý nie je spravený a ďalších veciach. Teší ma, že téma pôdohospodárstva nie je len téma nášho rezortu, ale je to téma celej vlády na čele s premiérom Robertom Ficom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Spomenuli ste, že robíte analýzy. Vyplácali sa uplynulé roky peniaze len vybraným subjektom a spriateleným firmám?

Trestných oznámení sme podali už veľa.

Už ako minister ste stihli podať trestné oznámenie?

Ako opozičný poslanec som podal niekoľko trestných oznámení. Nielen na veci, ktoré sa diali na ministerstve, ale aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Zistenia sú naozaj závažné. V jednej z vecí dokonca začali pred voľbami trestné stíhanie. Aj môj predchodca pán Bíreš podal trestné oznámenie vo veci SPF. Prerokovala to aj úradnícka vláda. Boli tam stovky ľudí napojených na predchádzajúcu vládu a stranu OĽaNO. Myslím si, že tam budú padať hlavy. A to nehovorím o tom, že na SPF a na ďalších inštitúciách boli napojení rôzni právnici od OĽaNO. Boli to milióny eur, ktoré sa fakturovali. Takže strana Igora Matoviča vôbec nie je tak transparentná, ako o sebe tvrdí. Postupne budú na povrch vychádzať ďalšie veci.

Len štyrom percentám chovateľov ošípaných ministerstvo cez Národné poľnohospodárske a potravinové centrum vyplatilo viac ako 2 milióny eur. Pre túto kauzu musel odísť štátny tajomník za OĽaNO Milan Kyseľ. Podľa medializovaných informácií peniaze mal zarobiť aj kandidát za OĽaNO Augustín Polák z Bolešova. Preverujete prerozdeľovanie agrodotácií aj pre tieto kauzy?

Ak by povedali vtedajší koaliční a dnešní opoziční politici: Všetko je v poriadku. Tak ja vám musím povedať, že to v poriadku nie je. Sú to závažné zistenia a aj v tejto veci boli podané trestné oznámenia. Polícia koná. Nemôžu sa predsa zo 100 percent chovateľov ošípaných dozvedieť o dotáciách len štyri percentá. A zhodou okolností podnik štátneho tajomníka a nominanta OĽaNO, ktorý na jednu prasnicu dostal asi 4 500 eur, čo je nonsens. Ak zistíme nové veci, posunieme ich orgánom činným v trestnom konaní. Robia sa audity, ale naším cieľom je venovať sa budúcnosti, ako chceme naštartovať tento rezort.

