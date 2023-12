Richard Takáč zodpovedal otázky týkajúce sa vyplácania priamych platieb za rok 2023

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Myslím si, že pán minister v dostatočnej miere a rozsahu zodpovedal všetky otázky, ktoré boli predmetom dnešného mimoriadneho výboru, pre rokovanie ktorého dal podnet pán Alojz Hlina (SaS) ohľadom priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Myslím si, že odzneli všetky problémy, ktoré nastali počas bývalých vedení, či už agrorezortu alebo PPA v komunikácii medzi Bruselom a našou krajinou," spresnil Huliak.

"Hlavne opozičným kolegom som na rokovaní výboru vysvetlil, kto nesie zodpovednosť za to, kde sa nachádzame pri nastavení novej stratégie agrorezortu, ktorá funguje prvým rokom. Boli to predchádzajúce vlády počas uplynulého tri a pol roka. Boli to nominanti OĽANO, SaS a ďalších politických strán, ktoré tu vládli. My hasíme teraz, čo sa dá," doplnil Takáč.

Doplnil, že 50-percentné zálohy na priame platby vyplatila doteraz PPA až 11.200 žiadateľom v hodnote 130 miliónov eur. "A čo sa týka vydávania rozhodnutí, už nielen na zálohové platby, ale už na celkové platby budeme pokračovať v druhej polovici januára. Budem rokovať aj s asociáciou bánk, aby sme banky uistili, že platby od PPA budú pri úverovaných žiadateľoch v poriadku," dodal agrominister.

Začiatkom roka sa nastavia termíny na vyplácanie platieb za rok 2024

"Dáme aj harmonogram ďalšieho vyplácania za obdobie roka 2023. A, samozrejme, začiatkom roka nastavíme aj jednotlivé termíny pre vyplácanie platieb za rok 2024," uzavrel Takáč. Minister pôdohospodárstva na rokovaní výboru NR SR zároveň prisľúbil zaoberať sa problémom skupiny mladých farmárov, ktorí z eurofondov v roku 2017 dostali prostriedky na rozvoj agropodnikania. Najmä pre COVID-19 im však hrozí, že poskytnuté prostriedky budú musieť vrátiť PPA.

Takáč 29. novembra za účasti generálneho riaditeľa PPA Ondreja Humaja a podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andreja Gajdoša informoval, že PPA 30. novembra spúšťa vyplácanie záloh na úrovni 50 % pri priamych platbách za rok 2023.