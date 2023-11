Kauza samovraždy žiaka Romana (†15) pokračuje: Rodiča podnikli rázny krok! Tvrdé slová na adresu školy

(Zdroj: Facebook/N.I.)

archívne video

Polícia upozorňuje na kyberšikanu: Toto sú varovné signály (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Rodičia spustili petíciu 28. novembra. Jej cieľom je odvolanie riaditeľa školy, ktorú ich syn navštevoval. Upozornil na to portál noviny.sk. "My ako rodičia tragicky zosnulého Romanka Michalika apelujeme, prosíme, vyzývame občanov Parchovian, ale aj občanov Slovenskej Republiky, aby podporili odvolanie a zrušenie akreditácie riaditeľa ZŠ v Parchovanoch," uvádza sa v petícii. Vinia ho z toho, že dlhodobo toleroval šikanu na škole. Zároveň tvrdia, že nereagoval na ich podnety. "Škola ako štátna inštitúcia, do ktorej každý deň zverujeme naše deti, má chrániť deti pred akýmikoľvek útokmi nielen zo strany spolužiakov, ale aj pedagógov. Riaditeľ školy odmieta prijať zodpovednosť za šikanu, ktorú systematicky zatajuje už roky," píše sa v petícii.

Stretnutia rodičov so zástupcami školy mali podľa nich končiť tak, že odchádzala domov s plačom a učitelia nič neriešili. "Škola vydala na svojom portáli stanovisko, v ktorom popiera šikanu, avšak toto sa nezakladá na pravde. Po nedávnom tragickom úmrtí nášho synčeka Romanka sa začínajú, aj keď inkognito, dostávať na verejnosť výpovede bývalých žiakov ZŠ Parchovany, ktorí vyvracajú tvrdenie riaditeľa ZŠ," napísali. V deň a svojej smrti mal Roman rodičom povedať, že to v škole už nezvláda.

K tragédii došlo 20. novembra počas vyučovania. Chlapca sa snažili presvedčiť od činu aj rodičia. Matka bola priamo na mieste a skok syna videla na vlastné oči. Romanov otec bol v tom čase pracovne v zahraničí. Syna sa však snažil prehovoriť aspoň cez telefón. Žiaľ, neúspešne. Chlapca po skoku previezli do nemocnice, kde však vážnym zraneniam podľahol. Strašné na celej veci je, že skok je zachytený aj na videu, kde počuť, ako Romana spolužiaci k činu vyzývajú. Rodičia začali s kritikou školy ihneď potom, ako sa ich syn takto rozhodol skoncovať so životom.

Škola prišla s vlastnou verziou

Škola sa však bráni a tvrdí, že neevidovala podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania v jej priestoroch. Škola tvrdí, že denne rieši, tak ako aj na iných školách, konflikty v správaní sa žiakov v triedach, ktoré sa stupňujú. Zatiaľ však podľa nej väčšina zo sporov nesie znaky konfliktov a nie šikany medzi spolužiakmi. Deklaruje aj preventívne programy. "V zmysle ochrany osobných údajov nemôžeme zverejniť informáciu, či existujú alebo neexistujú zápisy, ktoré sa dotýkajú aj tohto prípadu. Zdôrazňujeme, že je to predmetom vyšetrovania," uviedla.

Poukázala na školský poriadok, podľa ktorého zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. "Žiaľ, v tomto prípade zákonný zástupca neinformoval školu o tom, že závažná bola zmena zdravotného a emocionálneho stavu jeho dieťaťa (ktorá trvala už rok) a ďalšie závažné skutočnosti si vyžadujú individuálny prístup pedagógov k nemu. Takže škola nemala podklady na špecifický prístup pedagógov k jeho výchove a vzdelávaniu, čo nás veľmi mrzí," skonštatovala.

V prípade je podľa školy potrebné počkať si na závery nezávislého vyšetrovania a až následne riešiť ďalší postup. "Nepovažujeme za správne krivo obviniť jednotlivcov či inštitúciu a šíriť názory a domnienky bez toho, aby boli podložené dôkazmi. Pevne dúfame, že tento tragický prípad poslúži na zamyslenie sa všetkých, ako má ďalej ktorákoľvek škola postupovať v týchto prípadoch," vyhlásila v stanovisku s tým, že chce obnoviť bezpečné výchovno-vzdelávacie prostredie. Na škole sa pre učiteľov a žiakov realizovala krízová intervencia.

Zároveň upozornila, že v dôsledku "zverejňovania jednostranných, neoverených a zavádzajúcich informácií" sa jej zamestnanci stali terčom ohovárania, sú im adresované osočujúce a ubližujúce komentáre, niektoré z nich hovoria aj o ich fyzickej likvidácii. Škola preto podala trestné oznámenie na políciu.

Školu kvôli tragédii navštívil aj komisár pre deti, ktorý sa zaujímal o to, či škola nepochybila.