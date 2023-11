V Parchovanoch sa strieľalo: Zbraň držala v ruke matka nebohého Romana (†15)! Na mieste bola aj polícia

(Zdroj: Pixabay, TASR/ Pavol Zachar, Facebook/ N.I.)

Upozornil na to portál noviny.sk. Ivana nijako tento svoj skutok nezahmlievala a otvorene ho priznala. "V nedeľu po pohrebe nášho syna, keď už odišli aj hostia, tak som rozmýšľala, že som si práve pochovala jediného syna. Ja nie som žiaden kriminálnik ani nič také, ani by som nikomu neublížila. Ale bohužiaľ, urobila som strašnú hlúposť. A keďže už bola polnoc, všade ticho a vo mne ten smútok a tlak a to všetko - vzala som tú zbraň a postavila som sa pred ich dom. Nechcela som nikomu ublížiť, len do vzduchu som vystrelila, ani neviem koľko nábojov tam bolo. Nepekné slová som zakričala. Je to zbraň, ale je to plynová pištoľ so zatavenou hlavňou," uviedla pre portál. Na mieste boli aj policajti, ktorí pred domom zaistili vystrelené nábojnice.

K tragédii prišlo 20. novembra. Roman počas vyučovania vyšiel na strechu základnej školy, z ktorej neskôr skočil. Jeho skutok na vlastné oči videli spolužiaci aj nešťastná matka. Všetko dokonca zachytilo video, kde okrem iného počuť, ako jedno z dievčat na Romana kričí, aby skočil. Podľa rodičov bol chlapec v škole šikanovaný zo strany spolužiačok. Problém mal trvať dlhodobo. Teraz vinia školu, že nič so situáciu nerobila, žiadajú tiež hlavu riaditeľa, dokonca preto rozbehli petíciu.

Škola sa však bráni a veci vidí inak. Šikanovanie je podľa školy správanie, ktoré netolerujú. Následne však popisujú aj to, čo sa ako šikanovanie charakterizovať vraj nedá. "Šikanovanie je správanie, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne a opakovane ubližuje vybranému žiakovi alebo skupine žiakov robí alebo hovorí niečo, čo je mu nepríjemné a žiak sa nedokáže alebo z najrôznejších príčin nemôže brániť. Zámerom je zastrašovať, ublížiť, uškodiť druhému alebo získať či potvrdiť si svoju moc. Čo nie je šikanovanie - jednorazová (nie opakovaná, dlhodobá a skrytá) agresia, konflikt, pričom účastníci sú približne rovnako silní a obeť sa môže/dokáže brániť (Zdroj: Prevencia a riešenie šikanovania - sprievodca pre školské prostredie“). V šk. roku 2019/2020 bola vykonaná na našej škole hĺbková štátna inšpekcia, ktorá vykonala aj prieskum výskytu šikanovania vo všetkých triedach. V dvoch triedach konštatovala podozrenie na riziko vzniku. V oboch prípadoch išlo o nespokojnosť spolužiakov so správaním sa jednotlivca," uviedli v stanovisku, ktoré vydali po vyše týždni od tragickej udalosti.