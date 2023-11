Internet do každej domácnosti! Bezprecedentný návrh Rašiho rezortu: TÁTO skupina ľudí sa dostane k poukážkam

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Šéf rezortu informatizácie a regionálneho rozvoja Richard Raši (Hlas-SD) pred pár dňami informoval o zámeroch ministerstva. Jedným z prvých krokov rezortu novej vlády v zostave Smer-SD, Hlas-SD a SNS má byť pomoc sociálne slabším v oblasti informatizácie a prístupnosti k internetu. Dotknúť by sa to malo tisícok ľudí. Pripraviť sa tak môžeme na nové poukážky.

Richard Raši avizuje viac prostriedkov pre regióny, zmeny vo verejnom obstarávaní, v pozemkoch, či dostupný internet (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

„Chcem bojovať s digitálnou chudobou a na to potrebujeme dve základné veci. Aby tí, ktorí si nemôžu dovoliť internet, dostali poukážky. Tam, kde internet nie je, aby sa pevnou sieťou natiahol až na úroveň základných a stredných škôl a aby boli pokryté aj všetky hlavné cestné koridory,“ priblížil Raši. Tento krok by sa tak mohol týkať až 50-tisícov v skupine ľudí, ktorých sa dotýka chudoba alebo sociálne vylúčenie, presné čísla však zverejnené neboli.

Šéf rezortu tvrdí, že prístup k internetu je dnes najmä o vzdelávaní a prístupu k práci. Cieľom výzvy je budovanie digitálnej infraštruktúry na Slovensku, ktorej výsledky by sme mali výhľadovo očakávať do roku 2030. Slovensko je v tomto odvetví na chvoste Európskej únie, a to aktuálne až na 23. priečke spomedzi všetkých členských krajín EÚ.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Cieľom rezortu je tak vytvoriť národnú stratégiu, podľa ktorej budeme smerovať k silnejšiemu a odolnejšiemu Slovensku. „Veríme, že orientáciou na etablované európske produkty dodávané lokálnymi IT poskytovateľmi budeme podporovať štandardizáciu, preberaním inšpirácie a učením sa od najlepších v rámci tohto sektora a v EÚ budeme vedieť vylepšiť nepriaznivú bilanciu, ktorá nám vychádza z indexu DESI,“ povedal štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.