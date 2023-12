Lámete si hlavu nad predčasným dôchodkom? Expert má uplne jasno v tom, či treba konať už teraz

Mihál radí ľuďom, ktorí uvažujú o odchode do dôchodku. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák,Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Máte v pláne niečo vo svojom živote zásadne zmeniť, a to ešte v tomto roku? Tak by ste sa so svojím rozhodnutím mali poponáhľať. Reč je totiž o dobrovoľnom ukončení kariéry v podobe odchodu na dôchodok, niekedy aj predčasnom. Známy expert na daňové vychytávky a súčasný europoslanec Jozef Mihál má jasno v tom, čo by ste mali robiť, ak váhate.