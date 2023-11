Analytici pozitívne hodnotia ambíciu vlády tlmiť dôsledky energetickej krízy

(Zdroj: Getty Images)

Mojou prioritou je zabezpečiť dostupné ceny energií pre domácnosti, podniky a verejný sektor, tvrdí Denisa Saková (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Chajdiaková považuje za správne, že energetická politika novej vlády počíta s legislatívnou úpravou energeticky zraniteľného odberateľa. "V bytovej politike je na to naviazané rozšírenie možností podpory komplexnej obnovy rodinných domov pre nízkopríjmové domácnosti. Na druhej strane sa však spolieha na intenzívne využívanie zemného plynu a podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov podmieňuje vodíkom," priblížila.

Adresnejšia pomoc pri vysokých cenách energií

Badida uviedol, že by pre Slovensko bolo vhodné sa zamyslieť nad adresnejšou pomocou pri vysokých cenách energií, čo je spojené s potrebou zadefinovať parametre pre energetickú chudobu. "Nemenej dôležité by malo byť aj posilnenie kompetencií regulátora, napríklad pri kontrole schopnosti obchodníkov dodať elektrinu a plyn nakúpené v zahraničí koncovým odberateľom na Slovensku," doplnil.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva k cenám energií pre rok 2024 (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Pozitívne zhodnotil ambíciu vlády zrýchliť povoľovacie procesy pri obnoviteľných zdrojoch energie. "Bolo by však dobré zastať sa aj 'tradičnej' energetiky. Na konci roka 2024 sa skončí zmluva na prepravu ruského plynu cez Ukrajinu a eustream, donedávna zlaté vajce slovenského hospodárstva, bude potrebovať pomoc pri vytváraní európskeho konzorcia, ktoré zabezpečí tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj v ďalších rokoch," konštatoval Badida.

Ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska

"Klimatická iniciatíva však pozitívne hodnotí, že PVV obsahuje aj podporu výstavby veterných elektrární a zvyšovanie efektívnosti individuálnych systémov výroby tepla cez tepelné čerpadlá," dodala Chajdiaková. Ak to však Slovensko myslí vážne s plánom na dekarbonizáciu energetiky a zvyšovanie energetickej nezávislosti, podľa Chajdiakovej by potom mal byť v PVV väčší dôraz na postupné odpájanie od plynu a jeho nahrádzanie obnoviteľnými zdrojmi v obnovených domácnostiach. Podľa Badidu by však zavedenie úplného zákazu dovozu fosílnych palív či jadrového paliva z Ruska mohlo ohroziť energetickú bezpečnosť Slovenska.