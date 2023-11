Najvyšší súd opäť nerozhodoval o odvolaní v korupčnej kauze Gašparoviča a Vičana

Na snímke Peter Gašparovič, ktorý bol zadržaný v decembri 2020 počas akcie Judáš (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR opäť nerozhodoval o dovolaní prokurátora v korupčnej kauze bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Gašparoviča a expolicajta Ladislava Vičana. Dôvodom bola Vičanova neúčasť z dôvodu hospitalizácie po úraze. Verejné zasadnutie bolo prerušené do 30. novembra.

Predseda senátu Juraj Kliment poukázal na absenciu vyjadrenia ošetrujúceho lekára o tom, že by Vičanovi zdravotný stav neumožňoval účasť na verejnom zasadnutí. Kliment avizoval, že v prípade zmarenia ďalšieho termínu verejného zasadnutia bude vydaný príkaz na zatknutie.

Polgári žiadal obnoviť konanie, súd jeho žiadosť zamietol (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Keď to povedie k zabezpečeniu odsúdených na procese a keď to bude viesť k plynulosti priebehu tohto trestného konania, tak to určite vítam," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Dovolacie konanie už bolo odročené aj v septembri, vtedy nedal súhlas na konanie v neprítomnosti odsúdený Gašparovič.

Najvyšší súd dvojicu vlani v marci odsúdil

Najvyšší súd SR dvojicu vlani v marci odsúdil za prečin nepriamej korupcie v spolupáchateľstve, čím zmenil prvostupňový rozsudok uznávajúci ich za vinných z trestného činu prijímania úplatku. Prokuratúra podala vlani dovolanie v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou.

Gašparovič dostal 22-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody, Vičanovi vymeral Najvyšší súd 20 mesiacov za mrežami. Obaja si predtým odpykali približne 16 mesiacov vo väzbe. Zadržaní boli na začiatku decembra 2020 v rámci akcie Judáš.