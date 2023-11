Známi poslanci si už vybrali svoje pravé ruky: Veľký prehľad rozprávkových platov asistentov! Z týchto súm padnete na zadok

Aj poslaneckí asistenti zarábajú rozprávkovo. (Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nie sú to len poslanci Národnej rady SR, ktorí zarábajú rozprávkové sumy mesačne v čistom. Ide aj o poslaneckých asistentov. ie všetci majú totiž len jedného, sú aj takí, ktorí sa rohodnú pre viacerých. Ako to vyzerá s následným vyplácaním odmieneny a koľko najviac môže jeden poslanec zarobiť? To všetko sme zmapovali v téme nižšie.