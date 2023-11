Progresívne Slovensko nezahlasuje za dôveru vláde Roberta Fica, povedal Šimečka

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Vláda ani vládni poslanci si nedokážu obhájiť svoj program. V pléne vystúpilo minimum ministrov, premiér mal veľmi krátky prejav. Je to neúcta voči občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách," povedal Šimečka.

arcrhívne video

Michal Šimečka o aktuálnej situácii vo vláde a výboroch (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Poslanci NR SR vo štvrtok tretí deň pokračujú v diskusii o PVV. Poslanci PS k diskusii pristúpili podľa Šimečku s úctou a rešpektom a v rozprave za PS vystúpil každý poslanec a každá poslankyňa. Vládny program podrobili odbornej kritike v každej oblasti.

Vyjadril sa aj k Pellegrinimu

Šimečka sa vyjadril aj k vyhláseniu predsedu NR SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD), že médiá budú mať v NR SR obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. K zmene usmernenia došlo po stredajšom (15. 11.) incidente, keď poslanec Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vulgárnym slovným útokom narušil prípravu do živého vstupu poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD).

"Na akékoľvek individuálne zlyhanie poslancov nemôžu doplácať médiá ani verejnosť. Premiér Fico útočí na médiá a z pozície moci chce preverovať, či informujú dostatočne dobre, aby získali akreditáciu na Úrade vlády SR," povedal Šimečka. Predseda PS zopakoval, že hneď po vyslovení dôvery vláde podá žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD).

"Šutaj Eštok nemal nikdy zastávať túto funkciu, každé jedno rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení ukazuje, že minister vnútra koná v rozpore so zákonom," povedal Šimečka. NR SR by o PVV mohla hlasovať ešte vo štvrtok. Pellegrini avizoval, že podľa priebehu diskusie v pléne predloží procedurálny návrh, aby sa prípadne predĺžilo rokovanie aj po 20.00 h. A to v prípade, ak by sa dovtedy diskusia nestihla ukončiť.