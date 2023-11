Radikálne zmeny v rodičovských dôchodkoch: Zmení sa systém ich vyplácania! Vieme, kto príde o peniaze

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Rodičovské dôchodky tu máme len pár mesiacov, no už ich čaká veľká zmena. Dobrá správa pre penzistov je, že rušiť sa nebudú. Vyplácať sa však budú na úplne inom princípe, ako to poznáme teraz. Zaplačú preto najmä mimovládky, ktorým to z vrecka zoberie nemalú časť príjmov.

Ústava podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) ponúka dve cesty, akým spôsobom môžu deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Prvá je cez odvody do sociálneho poistenia, druhá cez časť daní. "A my sme sa rozhodli, že to bude tá druhá cesta,“ povedal. „Rodičovský dôchodok sa nezruší, pretože ho nie možné zrušiť. Je zakotvený v Ústave SR. Ale bude vyplácaný iným spôsobom. Nebude vyplácaný cez odvody do sociálneho poistenia, ale cez časť daní. Túto zmenu chceme urobiť už k prvému januáru budúceho roka,“ vysvetlil Tomáš. Ušetriť chce takto 315 miliónov eur, ktoré budú v budúcom roku použité na vyplácanie 13. dôchodkov.

Rozhodne však nejde o dobrú správu pre mimovládne organizácie, pre ktoré sú práve dve percentá z daní dôležitým zdrojom príjmov. To, že sa zmena môže dotknúť práve mimovládok, priznal aj sám minister. Ľudia totiž dostanú na výber, či svojimi dvoma percentami prispejú svojim rodičom, alebo ich nasmerujú inde.

Podľa pôvodného zákona ešte z dielne Milana Krajniaka sú aktuálne dôchodcom vyplácané rodičovské dôchodky na základe odvodov do sociálneho systému za rok 2021. Konštruovaný je tak, že prvá časť sumy, teda maximálne 3 % odvodov, ide 1,5 % matke a 1,5 % otcovi pokiaľ poberajú starobný dôchodok. Podľa týchto odvodov maximálna suma rodičovského dôchodku poberaného od jedného dieťaťa tvorí 261,60 eura ročne. Vyplácané sú penzistom od mája tohto roku.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian podotkol, že súčasný systém vyplácania rodičovského dôchodku nie je spravodlivý, pretože veľká časť dôchodcov ho na rozdiel od 13. dôchodku nedostáva. "Všetky deti, ktoré zarábajú menej ako 620 eur, tak nedávajú nič rodičom, pretože neodvádzajú do Sociálnej poisťovne financie," upozornil Kotian. Podobne tieto dávky nedostanú ani rodičia, ktorých deti pracujú v cudzine.