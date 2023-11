Zmena financovania rodičovského dôchodku by bola pre OZ likvidačná, varuje Majerský

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zmena vo vyplatení rodičovského dôchodku prostredníctvom 2 % z daní by bola pre mnohé občianske združenia (OZ) likvidačná. Starajú sa o najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti a prostriedky majú často práve z 2 %. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedal predseda KDH Milan Majerský.

"V KDH máme problém s pripravovanou zmenou financovania rodičovského dôchodku, kde deti môžu z časti svojich daní prispievať finančne pre svojich rodičov. Občianske združenia sú spolky, ktoré kultivujú našu spoločnosť," povedal Majerský.

Členka predsedníctva KDH Martina Holečková upozornila na to, že ak prejdú zmeny vo financovaní rodičovského dôchodku, štát zlikviduje mimovládne organizácie či športové kluby, ktoré majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Suplujú totiž úlohy štátu a starajú sa o seniorov, chorých, zdravotne znevýhodnených či rozvíjajú športové talenty.

"To, že sa vláda snaží zrušiť rodičovský dôchodok je čistý nezmysel. Vláda jednoducho nemá peniaze na to, aby vyplatila 13. dôchodok, ktorý sľubovala pred voľbami," povedala Holečková.Členovia mimovládnych organizácií a neziskových organizácií, ktorí vystúpili na tlačovej konferencii so stranou KDH, považujú zmenu v rodičovských dôchodkoch za nesystémové riešenie.