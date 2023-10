Posledný záchvev babieho LETA: Vo štvrtok nádherné počasie, po ňom výrazné ochladenie! TAKTO bude v najbližších dňoch

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA – Ochladenie, ktoré na naše územie zavítalo počas posledného víkendu, netrvalo príliš dlho. Hneď začiatkom týždňa priniesla tlaková výš oteplenie, ktoré na niektorých miestach, najmä v stredu, prinieslo teploty až do +25 stupňov Celzia. Nadchádzajúce dni nás však presvedčia, že jeseň je už za dverami.

Na väčšine územia Slovenska bolo od začiatku týždňa zaznamenané prúdenie teplého vzduchu. Začínajúc na západnom Slovensku sa postupne posledné záchvevy babieho leta presunuli aj na východné Slovensko. Práve na východe Slovenska sa vyskytla inverzia s nízkou oblačnosťou a teploty boli v rozmedzí medzi +17 a +23 stupňov Celzia, na juhozápade dokonca až do +25 stupňov Celzia, informovalo SHMÚ.

Kým dnes si užijeme ešte príjemné teploty podobajúce sa odchádzajúcemu letnému počasiu, už v najbližších dňoch by však malo dôjsť k výraznej zmene a ochladeniu. Teplý front sa rozpadáva a dnes bude vrcholiť. Nie však na celom Slovensku sa budeme vyhrievať. Na východe bude miestami chladnejšie, predovšetkým na Zemplíne, kde teplota dosiahne iba 12 stupňov Celzia. V noci na piatok prinesie nevýrazný studený front zrážky, no podľa meteorológov je možné, že sa to na teplote ešte výraznejšie neprejaví. Poriadnu zmenu prinesie až front, ktorý bude cez strednú Európu postupovať v nedeľu.

Po výraznom oteplení príde výrazné ochladenie V našej oblasti sa už druhý deň vlní a dnes už aj rozpadáva teplý front.... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, October 10, 2023

Spolu s týmto studeným frontom sa na našom území rozšíri aj tlaková výš a teplota na severe Slovenska klesne na 5 až 8 stupňov Celzia, na juhu na 12 až 15 stupňov Celzia. Tieto teploty budú tak predstavovať ďalší extrém, teda teploty nižšie ako dlhodobý priemer. V nížinách sa dokonca môže objaviť prvý mráz. Toto ochladenie sa dotkne nielen Slovenska ale aj zvyšku Európy a nejaký čas pretrvá. Podľa predpovedi od SHMÚ to bude zrejme 7 až 8 dní. Zdá sa teda, že dnešný deň bude naozaj poslednou spomienkou na príjemné letné teploty.