Meteorológovia vydali výstrahu: Vo východnej časti územia sa až do predpoludnia môže vyskytnúť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vo východnej polovici územia SR sa môže až do piatkových predpoludňajších hodín vyskytnúť hmla s dohľadnosťou do 50 až 200 metrov. Vo vydanej výstrahe s platnosťou do 10.00 h o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).