Vykurovacia sezóna je TU, pripravte sa na nárast cien! Prezradíme vám, o koľko sa zdvihnú aj ako ušetriť

Ako informuje portál Tv Noviny, viaceré teplárne už dnes spustili vykurovaciu sezónu. Pripraviť sa treba aj na to, že ceny túto zimu stúpnu o 10 až 15 percent. Pokiaľ chcete aj v tomto roku ušetriť, v zime by ste si mali zvyknúť na nižšie teploty. O tom, koľko túto zimu na svoje pohodlie utratíte nerozhoduje len teplo vo vašom dome, ale aj to, ako dlho budete kúriť a akú tepelnú efektivitu má vaša domácnosť.

Mestá na severe Slovenska už sezónu odštartovali. Medzi prvé regióny, v ktorých sa začalo kúriť, patria Martin a Žilina. S vykurovacou sezónou začali už aj južnejšie kraje a do vyhrievania potrubí sa zapojilo aj mesto Košice.

Vďaka týmto radám ušetríte nemalé peniaze

Kľúčom k úspechu pri šetrení peňazí počas vykurovacej sezóny je správna regulácia teplôt v byte či dome. Zatiaľ čo miestnosti, ktoré využívate pravidelne, by mali byť teplejšie, prechodové či menej využívané miestnosti môžete s pokojom v duši udržiavať aj pri nižších teplotách. Zatiaľ čo v kuchyni, obývačke či spálňach si môžete teplotu udržiavať na 20°C, v prechodových izbách, ako v chodbách či kúpeľniach stačí udržiavať teplotu na úrovni 18°C, radí portál Stredoslovenská energetika (SSE).

Pre dobré úspory a zimu strávenú v zdraví by ste sa mali vyhnúť aj prekurovaniu v jednotlivých miestnostiach. Ideálna teplota by sa tak mala pohybovať v rozmedzí od 20 do 23 stupňov v obývacích miestnostiach. Ušetriť môžete aj v noci, keďže ideálna teplota pre zdravý spánok v spálni či detskej izbe by sa mala pohybovať v rozmedzí 16 až 20 stupňov.

Kľúčom k úspechu je aj izolácia a správna údržba okien. „Najčastejším zdrojom úniku sú okná. Odborníci tvrdia, že pri nekvalitnejších či starších riešeniach môžu okná prepúšťať von až 40 % tepla. Pri novších technológiách, dvojsklách a trojsklách, je riziko menšie. Stále však platí, že teplo cez ne môže unikať. Skontrolujte preto ich tesnenie a v prípade, že objavíte nedostatky, zvážte profesionálnu kontrolu a nastavenie,“ radí SSE.

Dôležitým, no často opomínaným detailom, je aj správne vetranie. Pokiaľ v zime vetráte správne, úniky tepla sa znižujú a čerstvý vzduch pomôže zdraviu vás aj vašej domácnosti. „Osvojte si návyky správneho vetrania a odmenou vám bude nižší účet za elektrinu, ale aj zníženie vlhkosti a tvorby plesní. Najlepšie je vetrať pravidelne, ideálne 3-krát do dňa. Vetračka vpúšťa dovnútra len málo čerstvého vzduchu, okná otvárajte radšej dokorán, asi na 5 minút. Pokiaľ je to možné, vytvorte medzi miestnosťami prievan. Čerstvý vzduch sa dostane dnu, steny sa však nestihnú príliš ochladiť a únik tepla preto nebude taký výrazný,“ píše SSA.

Pre viac tipov a rád neváhajte navštíviť ich portál, ktorý vám zaručene pomôže ušetriť.