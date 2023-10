Slováci, pripravte sa, cez VÍKEND nás čaká mimoriadny ZVRAT v počasí: Prichádza rekordné ochladenie!

(Zdroj: Getty Images)

Meteorológovia varujú, že tento víkend nás čaká výrazná zmena v počasí. Aj keď prvý víkendový deň bude teplota dosahovať cez deň 20 až 25 stupňov Celzia, na severe bude už o niečo chladnejšie. Očakávaný zvrat nás čaká v nedeľu. Teploty budú v rozmedzí medzi 7 až 16 stupňov Celzia a tak na niektorých miestach bude prepad o takmer desať stupňov Celzia, informuje SHMÚ.

Let balónom (Zdroj: red)

Smerom na severozápad bude v nedeľu ešte chladnejšie, najchladnejšie bude v podtatranskej oblasti a na Orave, kde má byť iba okolo 9 stupňov Celzia. Vietor bude dosahovať v nárazoch do 30 km/h. Studený front, ktorý zasiahne naše územie, bude ďalej postupovať na juhovýchod, celou strednou Európou a postupne bude chladnejšie aj na iných miestach východnej Európy a na Balkáne. Pripraviť sa treba aj na mimoriadne chladné rána celý budúci týždeň, prvý mráz sa môže objaviť už aj v nížinách, najmä ráno, cez deň budú počas týždňa teploty dosahovať iba 8 až 15 stupňov Celzia.

Podľa predpovedí sa tak zdá, že teplým a slnečným dňom už nadobro odzvonilo. Jeseň sa pomaly preklápa do takmer zimného počasia a zatiaľ čo doteraz boli teploty nadpriemerné, naopak, budúci týždeň nás skutočne presvedčí o aktuálne prebiehajúcom ročnom období. Studený front môže priniesť aj zrážky, no tie by nemali byť príliš výrazné. Niektoré predpovede dokonca predpokladajú, že prvý sneh v Tatrách bol predzvesťou prichádzajúcej zimy a tentokrát by sa hranica sneženia mala posunúť do výšky 700 metrov nad morom.