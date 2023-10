Návrhom ozdravných opatrení chceme pomôcť ďalšej vláde, výber je na nej, tvrdí premiér

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dočasná vláda odborníkov by nemusela pripravovať dlhodobú konsolidáciu verejných financií. Chce však uľahčiť prácu budúcemu ministrovi financií aj premiérovi, aby mali na výber viaceré možnosti ich ozdravenia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor v súvislosti s predstaveným materiálom, ktorý obsahuje návrh takmer 100 opatrení v objeme 7 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo necelých 10 miliárd eur.

V dokumente nejde podľa premiéra o návrhy, ktoré by limitovali budúcu vládu pri príprave ich vlastného rozpočtu. Potrebuje však konsolidovať verejné financie v nasledujúcich štyroch rokoch na úrovni minimálne 3 %, optimálne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Konsolidácii by pomohlo takmer 100 opatrení za necelých 10 miliárd eur (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Budúca vláda môže povedať, že si bude vyberať úplne iné opatrenia, ktoré chce. My len hovoríme o tom, že si tu môžu nájsť inšpiráciu. Sú tam vyčíslené dopady aj naznačené veci, do akej miery to ovplyvňuje ekonomický rast. My nemáme preferované jednotlivé opatrenia, to sú opatrenia, ktoré sme pozbierali a ďalšia vláda si bude môcť z nich slobodne vyberať," priblížil Ódor.

Konsolidačné opatrenia sú podľa dočasne povereného ministra financií Michala Horvátha pripravené na každý z nasledujúcich rokov. Ich celkový objem je takmer 10 miliárd eur, konsolidačná potreba predstavuje vyše 6 miliárd eur. "Celkovo ten balík vnímame ako apolitický. Snažili sme sa naozaj zostrojiť pestré menu, sú tam opatrenia, ktoré by politológovia klasifikovali ako ľavicové, sú tam aj opatrenia, ktoré by mohli byť klasifikované ako pravicové, na príjmovej aj výdavkovej strane. Takže naozaj na výber tam je," zhodnotil Horváth.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zdôraznil, že sú to odborné návrhy, ktoré vychádzajú z analýz, konzultácií s odborníkmi aj odporúčaní medzinárodných inštitúcií. "Snažili sme sa tie opatrenia formulovať a kalibrovať tak, aby v čo najmenšej miere škodili ekonomike a plnili svoj účel, preto ten balík by sme mohli nazvať ako inteligentnú konsolidáciu," dodal minister financií.

Ódor potvrdil, že je po parlamentných voľbách v kontakte s viacerými lídrami politických strán, ktorí prejavili záujem hovoriť aj o verejných financiách. "Ja som veľmi otvorený takýmto debatám a s hociktorou politickou stranou. Aj preto vlastne dávame na stôl tento balík opatrení, aby si každý uvedomil, že tá cesta nie je jednoduchá, ale zároveň je tu stále voľba pre tú ďalšiu vládu. Aj tempo konsolidácie, aj tie opatrenia, ktoré si vyberú, je to plne v ich kompetencii. My im len pomôžeme, ak budú chcieť, aby sme im pomohli," doplnil.

V stredu popoludní sa na ministerstvo financií chystá delegácia víťaznej politickej strany Smer-SD, avizoval Horváth. Rokovania sa podľa neho zúčastnia vedúci predstavitelia ministerstva aj Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). "My sme na tieto rokovania pripravení už dávnejšie, aj s inými stranami si veľmi radi sadneme a v rámci aj nejakého odovzdávania agendy ich poinformujeme o stave vecí vo verejných financiách, aj na našom rezorte," dodal.